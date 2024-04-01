Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay oldu! Konya Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024
Türkiye'de her beş yılda bir düzenlenen yerel seçimler sonrası Konya yerel seçim sonuçları araştırılıyor. Konya'da ikamet eden vatandaşlar 31 Mart'ta sandık başına gitti ve saat 17.00'da oy verme işlemi sona erdi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla toplamda 34 siyasi partinin katıldığı kesin olmayan sonuçlara göre il il seçim sonuçları duyuruldu. Böylelikle; Konya il ve ilçeleri yerel seçim sonuçları oy oranları açıklandı. Peki Konya Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı? İşte 31 Mart 2024 Konya seçim sonuçları ve oy oranları
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Konya'da 1 milyon 252 bin 720 vatandaş Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında 31 Mart Pazar günü sandık başına gitti. Ülke genelinde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler, Konya yerel seçim sonuçlarına çevrildi. Kesin olmayan sonuçlara göre Konya ili ve ilçelerinde belediye başkanları belli oldu. İşte YSK 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları ile Konya Belediye başkanı ve ilçe ilçe kazanan belediye başkanları
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UĞUR İBRAHİM ALTAY BELEDİYE BAŞKANI OLDU!
Türkiye'de seçim gündemi devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre; Konya'nın Belediye Başkanı yüzde 49,43 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Uğur İbrahim Altay oldu.
Konya’da açılan sandık sayısı yüzde 99,9'a ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, Uğur İbrahim Altay'ın belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.
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31 MART 2024 KONYA İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Merkez İlçeler:
Karatay: AK Parti yüzde 54,55
Meram: AK Parti yüzde 50,42
Selçuklu: AK Parti yüzde 45,39
Diğer İlçeler:
Ahırlı: İYİ Parti yüzde 49,72
Akören: MHP yüzde 34,42
Akşehir: CHP yüzde 42,63
Altınekin: Yeniden Refah yüzde 50,49
Beyşehir: AK Parti yüzde 44,03
Bozkır: BBP yüzde 45,27
Cihanbeyli: CHP yüzde 46,33
Çeltik: AK Parti yüzde 49,63
Çumra: Yeniden Refah Partisi yüzde 43,19
Derbent: AK Parti yüzde 58,67
Derebucak: AK Parti yüzde 45,61
Doğanhisar: Yeniden Refah Partisi yüzde 46,78
Emirgazi: Yeniden Refah Partisi yüzde 53,88
Ereğli: CHP yüzde 42,29
Güneysınır: AK Parti yüzde 35,67
Hadim: AK Parti yüzde 46,26
Halkapınar: BBP yüzde 52,84
Hüyük: Bağımsız Aday Sadık Sefer 53,13
Ilgın: AK Parti yüzde 35,57
Kadınhanı: AK Parti yüzde 39,55
Karapınar: AK Parti yüzde 44,00
Kulu: AK Parti yüzde 45,37
Sarayönü: Yeniden Refah Partisi yüzde 35,65
Seydişehir: CHP yüzde 35,10
Taşkent: AK Parti yüzde 52,48
Tuzlukçu: CHP yüzde 54,28
Yalıhüyük: Yeniden Refah Partisi yüzde 59,51
Yunak: AK Parti yüzde 38,05
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YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?
Yerel seçimler her 5 yılda bir tekrarlanır. Bu kapsamda bir sonraki seçim dönemi 2029 yılına denk geliyor. Yerel seçimlerde, diğerlerinden farklı olarak yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlar oy kullanamıyor. Yerel seçimler, sadece ülkede yaşayan kişiler tarafından katılıma açılıyor.
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SEÇİM YASAĞI BU GECE BİTİYOR!
Takvime göre, 21 Mart'ta başlayan propaganda serbestliği, 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de bitti; aynı tarihte başlayan seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona eriyor.
Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullandı. 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu.
2019 TÜRKİYE GENELİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi 2019 yerel seçim sonuçlarına göre %70,53 oy oranıyla AK Parti’den Uğur İbrahim Altay birinci seçilmişti. İyi Parti adayı Oğuz Şimşek yüzde %20.20 oy oranı alarak ikinci oldu.