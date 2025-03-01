Konya, Unilever'in ev bakım ürünleri üretiminde küresel bir üs haline geliyor

Unilever, Türkiye'deki yatırımlarını genişletiyor. Bu doğrultuda Unilever'in Konya'daki ev bakım ve güzellik ve sağlık ürünleri fabrikasının kapasitesi artırıldı.

Toz deterjan üretimine yapılan son yatırım, Unilever’in Konya’dan ihracat yaptığı ülke sayısını 33'ten 39'a çıkardı. Böylece Unilever'in Konya fabrikasından çıkan ürünler, güzellik ve sağlık ürünlerinde Libya'dan Orta Asya ülkelerine, ev bakım ürünlerinde ise Şili’den Avustralya'ya kadar dünyanın dört bir yanına ulaştırılıyor. Konya Unilever fabrikası, aynı zamanda Unilever’in dünyadaki ev bakım fabrikaları arasında ikinci en büyük ev bakım fabrikası haline geldi.

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Unilever Türkiye Ülke Başkanı Ali Fuat Orhonoğlu, Unilever Konya fabrikasının Türkiye'deki operasyonları arasında özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Konya'daki ikinci fabrika yatırımımız olan ev bakım, güzellik ve sağlık ürünleri fabrikamız, tedarikçileriyle birlikte 350 milyon Euro'luk bir yatırımla 2017 yılında faaliyete geçti. Bu tesis, açıldığından bu yana üretim kapasitesini %30 artırmayı başardı ve hala daha da genişlemeyi hedefliyor. Bu yıl, 9,5 milyon Euro değerindeki yeni hat yatırımımızla ihracat üssü olma hedefimizi güçlendirdik."

Ali Fuat Orhonoğlu, Unilever'in küresel olarak ev bakım işinin tedarik zincirini yenilemeye ve yapay zeka teknolojilerini entegre etmeye karar verdiğini belirterek, "Unilever olarak markalarımızı 'göz ardı edilemeyecek kadar üstün' şekilde konumlama stratejimizi destekleyecek nitelikte dünya genelinde yeni fabrikalar, üretim hatları ve depolar dahil olmak üzere birçok yatırım yapılıyor. Konya'daki son teknolojiye sahip fabrikamız bu stratejinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Unilever'in bu üstünlük standardı ve Konya fabrikasının mükemmel performansı bir araya geldiğinde, Türkiye'deki yatırım kararını çok cazip hale getirdi" dedi.

Ali Fuat Orhonoğlu, Konya fabrikasının birçok alanda örnek bir fabrika olduğunu belirterek, "Son 3 yılda %30'un üzerinde verimlilik öne çıktı ve bu yatırım gerçekleştirildi. Türkiye’de mühendislerimizin yeteneği ve emekleriyle küresel olarak örnek teşkil eden projeler ve uygulamalar hayata geçirildi. Örneğin, Konya tesisimizde enerji verimliliği için bir yapay zeka projesi uyguladık. Unilever ve MEXT işbirliğiyle hayata geçirilen Dijital Kule projesi, toz deterjan üretiminde yapay zeka teknolojisi kullanarak üretim verimliliğini artırmayı ve bunu yaparken de sürdürülebilirliği ileriye taşımayı amaçladı. Bu yenilikçi çözüm sayesinde yıllık doğal gaz tüketiminde %6'lık bir azalma sağlanıyor ve çevreye salınan 760 ton karbondioksit önlenecek. Proje, sanayide dijitalleşmenin çevresel etkileri azaltmadaki gücünü göstermekte" diye konuştu.

REKLAM "TEDARİK KÖYÜ OLARAK KONUMLANDIRILDI" Unilever'in Konya tesislerinin Türkiye'de ve hatta küresel ölçekte örnek teşkil edebilecek bir yapıya sahip olduğunu belirten Orhonoğlu, "Burası bir tedarik köyü olarak konumlandırıldı. Hem hammadde hem de lojistik hizmet sağlayıcıları olarak Konya'da faaliyet gösteren toplam 5 tedarikçimiz ile tedarik zincirimiz içinde güçlü bir işbirliği oluşturuldu. Bu da elbette üretim süreçlerinde daha hızlı ve esnek hamleler yapılabilmesini, bu sayede de verimlilik artışı ve maliyetlerin azalmasını beraberinde getirdi. Şirketler arasındaki işbirliği, yenilikçilik ve bilgi paylaşımı sayesinde tedarikçilerimizin iş alanları ve ölçekleri de büyüdü" dedi. FABRİKANIN ENERJİ İHTİYACININ YÜZDE 30'U GES'TEN Değer zinciri genelinde 2039 yılına kadar net sıfır emisyon hedefi olan Unilever, Türkiye’de 2019 yılından bu yana tüm fabrikalarında, sahalarında ve ofislerinde sertifikalı yenilenebilir enerji kullanıyor. Konya fabrikası, tesis çatısında ve sahalarında 2024 yılında 4,5 milyon Euro'luk bir yatırımla bir güneş enerjisi santrali (GES) kurarak bu alandaki girişimleri bir adım daha ileriye taşıdı. Bu yatırımla yıllık 7.000 MWh elektrik üretilmekte olup, fabrikanın toplam enerji ihtiyacının %30'u bu sitede üretilen enerji ile karşılanıyor. Bu, yaklaşık 2.800 ton karbondioksit emisyonuna eşdeğer olup, yaklaşık 4 bin ağaç dikimine eşdeğer bir azalma sağlıyor. Unilever’in Global Su Koruyuculuğu Programına da dahil olan Konya fabrikası hakkında konuşan Orhonoğlu, "Hızlandırdığımız atık su geri kazanım projeleri ile tesisimizde sıfır atık su deşarj seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz. Gerçekleştirmeyi planladığımız bu proje ile yıllık 144.000 m3 su geri kazanmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Konya Fabrikası ayrıca sıfır atık sahaya gönderme politikası ile tam uyum içinde çalışıyor ve üretilen tüm atıklar geri dönüştürülüyor. 2021 yılında devreye alınan Çamur Güneş Kurutma tesisi ile üretilen ton başına atık miktarı %66 oranında azaltıldı. Türkiye'de 100 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Unilever Türkiye Ülke Başkanı Ali Fuat Orhonoğlu, "1952 yılından bu yana yaptığımız yatırımlarla birçok ilke imza attık. Bugün, 20 markamızla Türkiye'deki hemen her haneye ulaşıyor ve güzellik ve sağlık, kişisel bakım, gıda, dondurma ve ev bakım kategorilerinde geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. 4 fabrikamızla Türkiye'de güçlü bir üretim ekosistemi oluşturduk. Konya tesisi, Türkiye'deki hızlı tüketim ürünleri sektöründeki en büyük yatırım olmaya devam ediyor ve Unilever, Türkiye’de piyasadaki ürünlerinin %90'ını yerel olarak üretiyor. Geçen yıl 150 milyon USD'yi aşan ve son 5 yılda 720 milyon USD'yi aşan ihracatla, ulusal ekonomiye önemli bir döviz girişi sağlıyoruz. 5.000'den fazla çalışanımızla, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımıza devam ederek Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunuyoruz" dedi.