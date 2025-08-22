Konya Şeker, 2025 yılı ayçiçeği alım fiyatları belli oldu mu? - Alışveriş Haberleri

Trakya Birlik'in ardından Konya Şeker de 2025 sezonu ayçiçeği alım fiyatlarını çiftçilere duyurdu.

Buna göre, yüzde 44 yağ oranına sahip ayçiçeği için ton başına iki farklı alım fiyatı belirlendi.

Üreticiler ürünlerini isterlerse 7 gün içinde peşin ödeme karşılığında 32 bin TL/ton fiyatla satabilecek. 60 gün vadeli ödeme seçeneğini tercih edenler için ise fiyat 34 bin TL/ton olacak.

Ayrıca yüzde 50 yağ oranına sahip ayçiçeği için ton başına 34 bin 400 TL ödeme yapılacağı açıklandı.