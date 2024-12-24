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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da karısını bıçakla öldüren sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi | Son dakika haberleri

        Konya'da karısını bıçakla öldüren sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi

        Konya'da otomobilde tartıştığı karısını bıçakla öldüren cani koca, 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 16:55 Güncelleme: 24.12.2024 - 16:55
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        Eşini öldüren cani kocaya 17 yıl hapis
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        3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bekir D, taraf avukatları ve maktul Elif D'nin yakınları katıldı.

        Son sözleri sorulan Bekir D, "Eşim çok sevdiğim bir insandı. Çok pişmanım. Allah'ın verdiği canı aldım. Çocuklarımı hem anasız hem babasız bıraktım." ifadesini kullandı.

        Savcı duruşmada tekrarladığı mütalaasında, "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep ettiği sanık için "haksız tahrik indirimi" uygulanarak, sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti sanığa "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine, cezanın, "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleriyle 17 yıl 6 aya düşürülmesine karar verdi.

        Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi'nde Bekir D, eşi ve çocuğuyla 21 Ağustos'ta otomobilde seyir halindeyken tartıştığı eşi Elif D'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp öldürdükten sonra polis merkezine giderek teslim olmuştu.

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