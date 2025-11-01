Konya'da zincirleme kaza: 6 yaralı
Konya'nın Ereğli ilçesinde 2 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Kaza, saat 19.00 sıralarında Ereğli-Karapınar kara yolunun 37’nci kilometresinde meydana geldi.
Sıtkı Er idaresindeki hafif ticari araç, kavşakta dönüş yapmak isterken, Karapınar’dan Ereğli istikametine seyreden Hüseyin Özdemir’in kullandığı otomobile çarptı. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Metin Emir yönetimindeki otomobil de Hüseyin Özdemir’in kullandığı araca çarptı.
Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahale sonrası ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Fotoğraf: DHA