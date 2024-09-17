Konut satışlarında artış

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TÜİK ağustos ayı konut satış verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde satışlar ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.9, temmuz ayına göre ise yüzde 5.6 artarak 134 bin 155'e oldu. Böylece ağustosta yılın en yüksek aylık satış rakamına ulaşıldı.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 467 ile İstanbul, 12 bin 496 ile Ankara ve 7 bin 44 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 53 ile Hakkari, 93 ile Ardahan ve 116 ile Bayburt oldu.

Konut satışı, Ağustos 2024:

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Böylece Konut satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.1 artışla 806 bin 317 olarak gerçekleşti.

REKLAM Konut satış sayısı, Ağustos 2024: .png KREDİLİ SATIŞLARDA SERT GERİLEME Pazardaki genel yükselişe rağmen sıkı mali koşulların etkisiyle yaşanan kredili satışlardaki düşüş dikkat çekmeye devam ediyor. Türkiye genelinde kredili konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.1 azalış göstererek 13 bin 574 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 10.1 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49.8 azalışla 76 bin 485'e geriledi.

YABANCIYA SATIŞTA DÜŞÜŞ Yabancılara yapılan konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26.2 azalarak 2 bin 257 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1.7 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 838 ile İstanbul, 696 ile Antalya ve 174 ile Mersin oldu.