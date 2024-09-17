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        Haberler Dünya Donald Trump'a yönelik "suikast girişiminde" zanlının yakalandığı anlar paylaşıldı | Dış Haberler

        Donald Trump'a yönelik "suikast girişiminde" zanlının yakalandığı anlar paylaşıldı

        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Donald Trump, Temmuz ayında seçim mitinginde uğradığı silahlı saldırının ardından 2 gün önce bir saldırı tehlikesi daha atlattı. Florida'da Trump'ın bulunduğu civarda silah seslerinin duyulmuş, kendisinin güvende olduğu bildirilmişti. FBI, Trump'a yönelik suikast girişimini "çok ciddi" olarak tanımladı, zanlının yakalandığı anlar paylaşıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.09.2024 - 07:33 Güncelleme: 17.09.2024 - 09:05
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          ABD Gizli Servisi Direktör Vekili Ronald Rowe, Trump'ın Florida'daki yerleşkesinde, başkan olduğu günlerdeki gibi "en üst düzeyde" güvenlik hizmeti aldığını ve kendisinin de bunun farkında olduğunu söyledi.

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          "ŞÜPHELİ 11 SAAT BEKLEMİŞ OLABİLİR"

          "Başkan (Joe) Biden, eski Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı (Kamala) Harris için en üst düzeyde koruma istediğini açıkça belirtti." diyen Rowe, Gizli Servis olarak güvenlikle ilgili en hassas detaylarda bile dikkatli olduklarını kaydetti.

          Şüpheli Ryan Wesley Routh'un 11 saat civarında çalılıklarda yatarak beklemiş olabileceğini ancak görüş açısında Trump'ın olmadığını vurguladı.

        • 3

          GÖZALTINA ALINDIĞI GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

          Diğer yandan, Trump'a yönelik "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayın zanlısının gözaltına alındığı görüntüler paylaşıldı.

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          Martin Bölge Şerifliği, Trump'ın, Florida'da bulunduğu golf sahasının civarında silah sesleri duyulmasının üzerinden 24 saat geçmeden zanlının gözaltına alındığı görüntüleri Facebook hesabından kamuoyuyla paylaştı.

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          Şerif yetkililerine ait vücut kamerası kayıtlarında, Trump'ı silahıyla hedef aldığı iddiasıyla bugün hakim karşısına çıkan 58 yaşındaki Ryan Wesley Routh'un yetkililerin talimatlarına uyarak olaysız şekilde teslim olduğu görülüyor.

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          "OLDUKÇA CİDDİ"

          Öte yandan FBI'ın Miami Ofisi yetkilisi Jeffrey Veltri de olayı tüm boyutlarıyla incelediklerini ve şüphelinin ailesi ve yakınlarıyla görüştüklerini belirterek, "FBI, Donald Trump'a yönelik suikast girişimi olarak görülen olayı 'oldukça ciddi' şeklinde değerlendiriyor." ifadelerini kullandı.

           

           

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          Şüpheli Routh'un, olay esnasında sosyal medya platformları üzerinde aktif şekilde çevrim içi görünür olduğunu kaydeden FBI yetkilisi, Routh'un tüm sosyal medya hesaplarının incelendiğini söyledi.

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          Veltri ayrıca, şüphelinin "Afganistan'dan paralı savaşçılar bularak onların Ukrayna'da savaşmasını istediği" paylaşımları olduğunu da belirtti.

          Bölge polisi yetkilileri ise şüphelinin yanında AK-47 tarzı seri numarası silinmiş bir tüfek, dijital kamera, çanta ve biraz da yiyecek bulduklarını anlattı.

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          Trump'ın, 15 Eylül akşamı Florida'da bulunduğu yerin civarında silah sesleri duyulmuş ardından da kendisinin güvende olduğu bildirilmişti.

           

           

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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