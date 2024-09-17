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        Haberler Ekonomi Emlak Konut fiyatlarında yüzde 11.6'lık reel düşüş - Emlak Haberleri

        Konut fiyatlarında yüzde 11.6'lık reel düşüş

        Konut Fiyat Endeksi (KFE), Ağustos 2024'te aylık yüzde 3.6, yıllık yüzde 34.3 arttı. Konut fiyatları ağustosta yüzde 11.6'lık reel düşüş oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 10:49 Güncelleme: 17.09.2024 - 10:49
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        Konut fiyatlarında yüzde 11.6'lık reel düşüş
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        Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,6 artarak 146,4 oldu.

        KFE, ağustosta yıllık yüzde 34,3 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 11,6 oldu.

        Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, ağustosta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 5,5, Ankara'da yüzde 4,3 ve İzmir'de yüzde 2 artış görüldü.

        Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 27,1, Ankara'da yüzde 35,6 ve İzmir’de yüzde 32,4 yükseldi.

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