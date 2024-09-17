Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı 11'i
Trendyol Süper Lig'e 4'te 4 yaparak başlayan Galatasaray, 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda statü gereği yeni transferler Osimhen, Jakobs ve Sallai ile sakatlıkları bulunan Icardi ve Ziyech kritik maçta forma giyemeyecek. İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i ve maçla ilgili tüm detaylar...
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında bu akşam Gaziantep FK'yi konuk edecek.
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RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek.
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Ligde 4 karşılaşmada 4 galibiyet alan sarı-kırmızılı takım, topladığı 12 puanla lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.
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Gaziantep FK ise 3 maç sonunda 3 puanla 14. sırada bulunuyor.
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ICARDI VE ZIYECH YOK
Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.
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Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile oynadığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech de maçta görev alamayacak.
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YENİ TRANSFERLER OYNAYAMAYACAK
Galatasaray'ın yeni transferleri Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, statü gereği maçta forma giyemeyecek.
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen Gaziantep FK maçı sonrası sarı-kırmızılı takıma transfer olan Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, statü gereği karşılaşmada görev alamayacak.
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4 MAÇTA 14 GOL ATTI
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 14 gol kaydetti. Sarı-kırmızılılar, ligde Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'a ikişer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a ise beşer gol attı.
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- 10
Muslera
- 11
Kaan
- 12
Sanchez
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- 13
Abdülkerim
- 14
Jelert (Berkan)
- 15
Torreira
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- 16
Sara
- 17
Barış Alper
- 18
Mertens
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- 19
Yunus Akgün
- 20
Batshuayi