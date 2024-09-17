Sert çayların lezzetini dengelemek

İngilizler çoğunlukla yeşil veya beyaz çay gibi diğer türlerden daha sert ve sağlam olan siyah çay içerler. Siyah çay, özellikle uzun süre demlendiğinde, bazı insanlar için bazen çok yoğun olabilen koyu bir tada sahiptir. Siyah çaya süt eklemek acılığı yumuşatır ve çaya daha yumuşak, daha zengin bir lezzet verir.