Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
Başantrenör Ergin Ataman'ın yönettiği Panathinaikos, hazırlık maçında Maccabi Tel Aviv'le kozlarını paylaşırken; Yunan taraftarlar skandal bir harekete imza attı ve Türkiye'ye işgalci göndermesinde bulundu.
Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, Yunan taraftarlar skandal bir pankart açtı.
Ergin Ataman'ı Kıbrıs'ta karşılayan Panathinaikos taraftarları, buna karşın oynanan maçta "Türklerden kanlı Kıbrıs işgali" pankartı açtı.
ERGİN ATAMAN İHRAÇ EDİLDİ
Maçın son periyodunda hakemlere itiraz eden Ergin Ataman, sahanın ortasına kadar girdi.
Diskalifiye işaretini hakemden önce çift yumrukla yapan Ergin Ataman oyundan atıldı.