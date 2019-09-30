Konut kredisi ile konut sahibi olacak vatandaşlara üç büyük kamu bankasından yapılandırma imkanı sunuldu. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank müşterilerinin finansal yüklerini azaltacak olan faiz indirimi uygulamasına 01.10.2019 tarihinde başlayacak. Peki, Konut kredisi yapılandırma nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte ayrıntılar haberimizde...

KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, daha önceden konut kredisi kullan müşterileri için talep etmeleri halinde yüzde 0,99 faizden yapılandırma imkânı sağlayacağını açıkladı. Bankaların yaptığı basın açıklaması şöyle:

"Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ekonomideki olumlu gelişmeler, faiz ve enflasyon oranlarındaki düşüş trendi doğrultusunda Ağustos ayı itibariyle konut kredilerinde faiz indirimine gitmiş ve müşterilerine 500.000 TL’ye kadar olan tutarlar için aylık yüzde 0.99 faiz oranı ile konut kredisi kullandırımına başlamışlardı.

Ağustos ayında gerçekleştirilen bu indirimden önce Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’tan konut kredisi kullanmış ve mevcut kredi bakiyesi 500.000 TL’nin altında olan müşterilerine, talep etmeleri halinde kredilerini aylık yüzde 0,99 faiz oranıyla yenileme imkanı sağlanacaktır.

Yapılan faiz indiriminden faydalanmak isteyen müşterilerin, ilgili banka şubelerine başvurması gerekmekte olup;

- 500.000 TL altında kredi borcu olanların aylık yüzde 0.99 oranından,

- 500.000 TL üzerinde kredi borcu bulunanların ise bankaların bu tutarlar için uyguladıkları cari faiz oranlarından, kredileri yenilenebilecektir."

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2019

Faiz oranları düşmeye başladı. Merkez Bankası'nın politika faizini 2 ayda 750 baz puan düşürmesiyle bankalar da düşen faizleri tüketicilere sundukları kredilere yansıtmaya başladı.

İlk olarak Türkiye İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını 120 ay vadeye kadar yüzde 1,17'ye indirdi. Ardından Ziraat Bankası ve VakıfBank ile Türk Eximbank da indirime gitti.

16 EYLÜL'DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE

Ziraat Bankası ise kredi faiz oranlarını 16 Eylül’den geçerli olmak üzere indirdi. Ziraat Bankası açıklamasına göre, banka, kurumsal kredi faiz oranlarını 16 Eylül’den geçerli olmak üzere yıllık yüzde 13-15,5 aralığına kadar düşürdü.

İhtiyaç kredisi faiz oranlarını da maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25’e ve maaş dışı müşteriler için ise aylık yüzde 1,35’e çeken banka, ayrıca, konut kredilerinde 500 bin TL ve üzeri kredilerde faiz oranını aylık yüzde 1,19 olarak belirledi.

Açıklamaya göre, 500 bin TL altındaki konut kredilerindeki faiz oranı ise değiştirilmeyerek aylık yüzde 0,99'da sabit bırakıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dengelenme sürecinin meyvelerini vermeye devam ettiğini belirterek, "Enflasyon düşüşü ve Merkez Bankası kararı sonrası piyasa faizleri de aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Kredi faizlerinde bugün açıklanan indirim kararlarının tüm piyasaya yansıyacağına inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

VakıfBank cephesi ise bireysel ihtiyaç ve konut kredisi faizlerinde üçüncü kez indirime gitti.

VakıfBank açıklamasına göre, geçtiğimiz günlerde hem konut hem de ihtiyaç kredilerinde art arda indirimler yapan banka, bir kez daha indirime gitti. Maaş müşterileri için ihtiyaç kredisi faizi 60 ay vadeye kadar yüzde 1,45’ten yüzde 1,25’e düşüren VakıfBank, diğer müşteriler için ise 60 ay vadeli kredi faizoranını yüzde 1,55’ten 1,35’e indirdi.

Konut kredilerinde ise 500 bin TL'ye kadar olan kredilerde aylık yüzde 0,99 faiz oranını koruyan banka, 500 bin TL üzerindeki konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 1,15’e çekti.

Açıklamaya göre, 16 Eylül’den itibaren geçerli olacak bireysel faiz indirim kampanyası kapsamında kredi tahsis ücreti yüzde 0,5 olurken, bu ücret üzerinden yüzde 5 de Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) alınacak. Konut kredilerinde ise BSMV muafiyeti olacak.

HALKBANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Merkez Bankası'nın geçen hafta politika faizinde 325 baz puan indirime gitmesinin ardından Halkbank da kredi faizlerini düşürdü. Banka, ticari, ihtiyaç ve konut kredilerinde aşağı yönlü düzenlemeler yapan banka, bugünden itibaren ticari kredilerin faiz oranlarını yıllık yüzde 13–15.5 aralığına indirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, 60 aya kadar vade imkânı sunulan ihtiyaç kredilerinde faiz oranının maaş müşterileri için aylık yüzde 1.25'e, maaş dışı müşteriler için ise aylık yüzde 1.35'e düşürüldüğü kaydedildi. 500 bin TL ve üzerindeki konut kredilerinde ise faiz oranını aylık yüzde 1.19’a indiren Halkbank, 500 bin TL’nin altındaki konut kredilerinde de faiz oranını aylık yüzde 0.99 olarak uygulamaya devam edeceğini açıkladı

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası, 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde ise faizleri yüzde 0.99 olarak belirledi. 10 yıla kadar olan vadeler de 15 yıla uzatıldı. Böylelikle vatandaşlar kredi ödemelerini 180 aya yayarak daha düşük miktarlarda bankalara geri ödeme yapabilecek.

Bir süredir durgunluğun yaşandığı gayrimenkul sektöründe faizlerin düşmesiyle, ülke genelinde temmuzda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 66,7 artış gösterdi.

Hatırlanacağı üzere Merkez Bankası, temmuz ayında politika faizini 425 baz puan indirerek yüzde 19.75 seviyesine çekmişti. Borçlanma maliyeti düşen bankalar da bunu kredilere yansıtmaya başlayarak faizleri indirmeye başladı.



2018 yılının 2. yarısında yüzde 2.5 üzerine çıkan ihtiyaç kredilerindeki ortalama piyasa faizi yüzde 2'nin altına geriledi. Yüzde 2 üzerindeki konut kredisi faiz oranları da 1.5 seviyesine yaklaştı.

YAPI KREDİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Kredi faizleri, para politikalarındaki değişiklikle düşmeye başladı. Yüksek faizler nedeniyle azalan kredi talebi, kamu bankalarının öncülüğünde indirilen faiz oranlarıyla tekrar canlanma eğiliminde. Vatandaşlar, konut ve tüketici kredileri başta olmak üzere ihtiyaçlarını gidermek için bankaların kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı.

3 ay ötelemeli ihtiyaç kredisi seçeneği de olan Yapı Kredi, kredi faizlerini yüzde 2.1 seviyesinde tutuyor. Yıllık maliyet ise yüzde 40'ın üzerinde.

Buna göre 10 bin liralık 24 ay vadeli kredinin aylık geri ödemesi 563.34 TL, 36 ay vadeli kredinin aylık geri ödemesi 424.25 TL oldu.

Yapı Kredi, 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde ise faizleri yüzde 1.59 olarak belirledi ve azami vade 10 yıl yani 120 ay ile sınırlı.