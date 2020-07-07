Konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi yeni faiz oranları kaç? soruları, düşük faizle ev almak isteyen vatandaşların gündeminde. Kamu bankaları 4 yeni kredi paketini devreye alıyor. Paket içerisinde şüphesiz en çok dikkat çeken, 12 ay erteleme imkanı da sunan konut kredisi faiz oranları. Yeni konut kredisi faiz oranları 2 Haziran'dan itibaren geçerli. Eski konut kredilerinin yapılandırılması ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi ve hesaplama ile ilgili detaylar haberimizde.
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI (ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK, HALKBANK)
Kamu bankaları sıfır konutlar için 15 yıla kadar ayılık yüzde 0.64 faizli kredi sunuyor. İkinci el konutlar için ise 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizli kredi imkanı sağlanıyor. Konut kredisi başvuruları 2 Haziran’dan itibaren banka şubelerinden yapılıyor.
KONUT KREDİSİ İÇİN 750 BİN LİRALIK ÜST LİMİT
Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan yapılan ortak açıklamaya göre konutta kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılacak. Kredi kullanımında yüzde 10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.
KONUT KREDİSİ HESAPLAMA (SIFIR EV)
KONUT KREDİSİ HESAPLAMA (İKİNCİ EL EV)
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