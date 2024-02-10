Macaristan Cumhurbaşkanı Novák, aldığı tartışmalı kararın ardından başlayan tepkiler üzerine istifa etti

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Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novák, bir çocuğun 'cinsel istismar' davasında suç ortağı olarak hüküm giymiş bir adamı affetmesi nedeniyle kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine istifa etti.

46 yaşındaki Novák, bugün televizyonda yayınlanan bir mesajla 2022'den bu yana sürdürdüğü Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Novák'ın bu kararı, Nisan 2023'te devlete ait bir çocuk yurdunda çocuklara yönelik bir dizi cinsel istismarı gizlemekten hüküm giyen bir adam hakkında 'af kararı' çıkardığının ortaya çıkmasının ardından geldi. Macaristan kamuoyu, bir haftadan fazla süredir bu af kararını tartışıyordu.

Cumhurbaşkanı Novák, "Birçok insanda şaşkınlık ve huzursuzluk yaratan bir af çıkardım. Bir hata yaptım" dedi.

Macaristan'daki muhalefet partileri bu hafta Novák'ın istifasını talep etmişti.