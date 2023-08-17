Konut fiyatlarında artış hızı düşüyor

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Sahibinden.com ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) iş birliğiyle hazırladığı “sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü” raporunun yenisini yayınlandı.

FİYATLARDA ARTIŞ HIZI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Satılık konut fiyatlarındaki yıllık artış oranı geçen 4 ayda olduğu gibi Türkiye genelinde düşmesi dikkat çekiyor. Haziranda yüzde 86,5 olan yıllık fiyat artışı temmuzda yüzde 82,7’ye gerilemiştir.

Satılık konut cari fiyatlarındaki yıllık artış oranının geçen aya kıyasla bu ay, üç büyükşehirde de düştüğü görülüyor.

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Türkiye ve üç büyük ilde satılık konut ilan fiyatlarının yıllık değişimi (%)

İSTANBUL EN AZ YÜKSELİŞİN YAŞANDIĞI ŞEHİRLERDEN BİRİSİ

İlan satış fiyatları temmuz ayında da geçen yılın aynı ayına kıyasla bütün büyükşehirlerde arttı. Satılık konut m2 fiyatlarında en hızlı artışın görüldüğü iller: Ordu yüzde 114,3, Malatya yüzde 113,6, Van yüzde 108, Manisa yüzde 105,7 ve Eskişehir yüzde 104,5 olarak gözlemlenmiştir.

En düşük artışların görüldüğü iller ise Kayseri yüzde 74, Muğla yüzde 71,3, Şanlıurfa yüzde 69,7, İstanbul yüzde 67,6 ve Diyarbakır yüzde 60,2 olmuştur.

En yüksek ve en düşük yıllık satılık ilan fiyatı değişimlerinin yaşandığı iller- 2023 Temmuz

İller 2022 Temmuz m2 Fiyatı 2023 Temmuz m2 Fiyatı Satılık Fiyat Değişimi (%) Türkiye Ortalaması 12512 22866 82,7 Ordu 7778 16667 114,3 Malatya 6316 13490 113,6 Van 6500 13517 108,0 Manisa 7577 15588 105,7 Eskişehir 8148 16667 104,5 Kayseri 6200 10788 74,0 Muğla 25000 42825 71,3 Şanlıurfa 6800 11538 69,7 İstanbul 19091 32000 67,6 Diyarbakır 7742 12400 60,2

SATILAN KONUT SAYISI İLE İLAN SAYISI ORANI

Satılan konutların toplam satılık ilan sayısına oranı geçen aya kıyasla Ankara’da 1,3 puan, İstanbul’da 0,4 puan, İzmir’de 0,6 puan arttı. Temmuz verilerine göre satılan konutların toplam satılık ilan sayısına oranı İstanbul’da yüzde 4,5, Ankara’da yüzde 6, İzmir’de ise yüzde 4,4 oldu.

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Üç büyük ilde satılan konut sayısının satılık konut ilan sayısına oranı (%)

KİRALIK KONUT PİYASASINDA CANLANMA

Kiralık konut talep göstergesi önceki iki ayda olduğu gibi temmuzda artış kaydedildi.

Kiralık konut talep endeksi, hazirandan temmuza yüzde 23,4 yükseldi. Öte yandan, kiralık konut talebi geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 25,4 daha yüksek.

Kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı temmuzda 2,2 puan artarak yüzde 23,7 oldu. Bu değişim incelendiğinde kiralık ilan sayısının yüzde 11,2, kiralanan konut sayısının ise yüzde 22,5 arttığı görüldü.

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Türkiye genelinde kiralanan konut sayısının kiralık konut ilan sayısına oranı (%)

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Kiralık ve kiralanan konut sayısı (Bin Adet)

Kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı üç büyükşehirde yükseldi.. Bu oran temmuz ayında İstanbul’da 1,5 puan, Ankara’da 0,6 puan, İzmir’de ise 2 puan arttı. Son verilere göre kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı İstanbul'da yüzde 21, Ankara’da yüzde 26,6, İzmir'de ise yüzde 17,9 olduğu gözlemlendi.