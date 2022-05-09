Konut fiyatları yıllık yüzde 127 arttı

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Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) ve Yeni Nesil Gayrimenkul Değerleme ve Lokasyon Analizi Platformu Endeksa.com iş birliği ile hazırlanan “İkinci El Konut Piyasası Raporu”na göre, 2022 yılı 1. çeyrek sonu itibarı ile Türkiye genelinde konut fiyatlarında yıllık yüzde 127 artış yaşandı. İlk çeyrek itibarıyla Türkiye’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 7.395 TL, ortalama amortisman süresi 19 yıl, ortalama pazarlama süresi 63 gün olurken, değer artışının en yüksek olan iller Mersin, Aydın ve Antalya oldu.

İLK ÇEYREKTE KONUT SATIŞ ADEDİ YÜZDE 22 ARTTI

Rapora göre, 2022 yılının 1. çeyreğinde 320 bin 63 adet konut satışı gerçekleşti. Konut satışları 2021 yılının 4. çeyreğine göre %41 azalırken; geçen senenin aynı dönemine göre ise %22 artış göstermiş oldu.

TOPLAM SATIŞLARIN YÜZDE 70'İ İKİNCİ ELDE GERÇEKLEŞTİ

Birinci çeyrekte 225 bin 626 adet ikinci el konut satışı gerçekleşti. Bu rakam ile ikinci el konut satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 39 azalırken, geçen sene aynı döneme göre ise yüzde 24 artış göstermiş oldu. İkinci el konut satışı toplam konut satışlarının yüzde 70’ini oluşturdu.

İlk çeyrekte kredili konut satışları ise toplam konut satışlarının yüzde 21’ini oluşturarak 68 bin 342 adet olarak gerçekleşti. Kredili konut satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 39 azalırken; geçen senenin aynı dönemine göre ise yüzde 45 artış göstermiş oldu.

YABANCIYA KONUT SATIŞI YÜZDE 45 ARTTI

Birinci çeyrekte yabancı uyruklu kişilere toplam 14 bin 344 adet konut satışı gerçekleşti. Bu adet ile yabancıya konut satışı bir önceki çeyreğe göre %32 azalırken; geçen senenin aynı dönemine göre %45 artış göstermiş oldu.

İSTANBUL'DA KONUT FİYATLARI YÜZDE 147, ANKARA'DA YÜZDE 116, İZMİR'DE YÜZDE 119 ARTTI

57 bin 836 adet ile 1. çeyrekteki konut satışlarının yüzde 18‘inin gerçekleştiği İstanbul’da konut fiyatları 1 yılda yüzde 147 artış gösterdi ve ortalama metrekare satış fiyatı 12.102 TL oldu. Ankara’da 29 bin 328 adet ile 1. çeyrekteki konut satışlarının yüzde 9’unu gerçekleşti ve konut fiyatları son 1 yılda %116 oranında artış gösterdi, ortalama metrekare satış fiyatı 5.352 TL oldu. Konut satışlarının %6’sının gerçekleştiği İzmir’de 19 bin 112 adet satış oldu ve konut fiyatları son 1 yılda yüzde 119 artış gösterdi, ortalama metrekare satış fiyatı 9.448 TL oldu.

EN FAZLA STOK İSTANBUL'DA

En fazla konut satışı olan 50 il içerisinde en fazla stok adedi İstanbul’da olurken, 1. çeyrek sonu itibarıyla İstanbul’da 308.402 adet konut stoku bulunuyor. Stok adedi, Ankara’da 156.927 adet, İzmir’de ise 91.127 adet.

EEN FAZLA DEĞER ARTIŞI MERSİN, AYDIN VE ANTALYA'DA

En fazla konut satışı olan 50 il içerisinde en fazla değer artışı olan illerin sırasıyla Mersin, Aydın ve Antalya olduğu görülüyor.

Mersin’de konut fiyatlarında yıllık değer atışı yüzde 158, ortalama metrekare satış fiyatı 6.172 TL. Aydın’da konut fiyatları son bir yılda yüzde 153 artış gösterdi, ortalama metrekare satış fiyatı 11.204 TL. Antalya’da ise konut fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 148 ve ortalama konut metrekare satış fiyatı 9.861 TL.

KONUT FİYATLARININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER MUĞLA, İSTANBUL, AYDIN

Birinci çeyrek sonu itibariyle Türkiye genelinde konut metrekare satış fiyatlarının en yüksek olduğu iller ise sırasıyla Muğla, İstanbul ve Aydın oldu.

Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, “İkinci el konut satışları, toplam konut satışları içindeki payı şimdiye kadarki rekor seviye olan %70’e ulaştı. Emlak işletmeleri açısından nitelikli bir dönemi geride bırakırken, artan fiyatların belli bir noktada dengelenmesi çok önemli. Gerek kiralık gerekse de satılık yeni portföyler için inşaat sektöründeki ivmelenmeye ihtiyacımız var” dedi.

Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt ise, “Son dönemde emlak sektöründeki yüksek fiyatların başlıca birkaç nedeni var; pandemi etkisi, döviz kurundaki dalgalanmalar, inşaat maliyetlerinin artması ve konut arzının talebin altında kalması. İnşaat girdi maliyetlerinin artması birinci el konut fiyatlarını yükseltirken, hem talebin ikinci el konuta yönelmesine hem de piyasanın yükselmesi nedeniyle ikinci el konutta fiyat artışına neden olabiliyor. Son dönemde trendi incelediğimizde konut piyasasındaki satışı ikinci el konutun domine ettiğini gözlemliyoruz.” şeklinde konuştu.