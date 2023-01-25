Kontaktör Nedir ve Ne İşe Yarar? Kontaktör Nasıl Bağlanır?

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Böyle durumlarda her aletin ne işe yaradığının bilinmesi olası risklerin de önüne geçecektir. Yanlış bir hamle yapıldığında işler ters gidebilir ve geri dönülmez bir adım atmış olabilirsiniz. Bunu engelleyebilmek için kontaktör nedir ve ne işe yarar? Kontaktör nasıl bağlanır biliyor olmanız gerekiyor.

Okuyarak hepsini öğrenebilirsiniz. Sadece birkaç dakikanızı ayırmanız gerekecek.

Kontaktör Nedir? Ne İşe Yarar?

Kontaktörler, motor sisteminin korunmasında ciddi bir role sahiptir. Ayrıca motorların anahtarlanmasında kullanılan etkili bir parçadır. Röleye benzer ama yüksek akımlarda kullanılabilirler. Buna ek olarak kontaktörler uzaktan kontrol edilmek zorundadır ve elektrik kontrol fonksiyonuna da sahiptir.

Peki bu durumda kontaktör ne işe yarar?

- Az önce de belirttiğimiz üzere motor sisteminin çalışmasında son derece önemli bir yere sahiptir.

- Bir noktadan bir noktada enerji akımımın sağlanmasında kullanılır.

- Aşırı akımda kendini kapatmaz. Bu sebeple de evlerde ya da iş yerlerinde kontaktör kullanımı yaygındır.

- Tek başlarına kullanılamazlar. Sigorta, termik röle gibi parçalarla bir arada olmak zorundadır.

- Kolaylıkla durdurulabilir bir sistemleri mevcuttur.

Tek başlarına kullanılamamasının en büyük sebebi ise yüksek akıma dayanıklılardır ve tek başına olduklarında motora zarar verme ihtimalleri çok yüksektir.

Kontaktör Çeşitleri Nelerdir?

O halde kontaktör çeşitleri nelerdir ve bu sistem nasıl çalışıyor?

- Güç kontaktörleri: Piyasada en fazla bulabileceğiniz kontaktörlerdir. 3 ya da 4 kulpa sahiptir ve 750 kW özelliği bulunuyor.

Piyasada en fazla bulabileceğiniz kontaktörlerdir. 3 ya da 4 kulpa sahiptir ve 750 kW özelliği bulunuyor. - güç kontaktörlerinden biraz daha küçük olan modeller de 5.5 kW özelliğine sahip.

- Bir başka çeşidi de ses çıkarmaz ve açma kapama sesinden rahatsız olma gibi bir durum yaşamazsınız. Genelde ev ve binalarda kullanımı tercih ediliyor.

- Demiryolu sektöründe ve endüstri alanında kullanılan model ise DC/AC türü yüksek gerilimi kaldırabilen modellerdir.

- Kompanzasyonlarda da özel üretilen modeller kullanılıyor.

Hangi alanda ihtiyaç varsa ona uygun olan model seçilir ve bu sebeple de her birinin özelliğinin, farkının biliniyor olması son derece önemli. Buna bağlı olarak seçimi yapacak ya da bağlayacak kişi, uzman olmak zorundadır.

Kontaktör Çalışma Prensibi

Peki kontaktörler nasıl çalışır? Kontaktör çalışma prensibi nedir?

Elektromanyetik devre elemanı olarak bilinen kontaktörler bobin uçlarına enerji verilerek farklı karakteristiğe sahip yüklerin anahtarlanmasını sağlıyor. Bütün çalışma prensibi bu amaç etrafında şekilleniyor.

Buna ek olarak kontaktörün çalışma prensibi a-b uçlarına uygulanan gerilimle demir nüvede manyetik alanı belirlemesine dayalıdır. Mıknatıslanma oluşur ve paleti kendisine doğru çeker. Böylece açık kontaklar kapatılır, kapalı olanlar da açılır.

Kontaktör nasıl bağlanır dediğimizde de şu adımlar izlenmeli:

- Sabit durumdaki giriş bölgesine sigorta çıkışından gelen enerji kablosu bağlanmalıdır.

- Böylece çıkan kablo motorun ya da alıcıların giriş bölgesine bağlantısını gerçekleştirilir.

- Bu şekilde işlem tamamlanır ve bağlanma tamamlanır.

Son olarak yardımcı kontaktör nedir sorusunun da cevabını sizlerle paylaşalım. Yardımcı kontaktörler, görünüş bakımından güç kontaktörüne benzerler. Ama yapı gereği röleyi andıran bir tür devre elemanıdır. Çok farklı dizilimlere sahiptir, açık ve kapalı kontaklar bulundurur. Bu kontaklar da kumanda etrafındaki sinyallerin iletilebilmesi için kullanılır.

Bu yazıyı okuduktan sonra kontaktörler hakkında daha fazla bilgi edindiniz. Eğer kontaktör bağlamanız ya da bu alanda çalışmanız gerekirse artık onun ne olduğunu ne işe yaradığını ve ne için kullanıldığını çok iyi biliyorsunuz.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos