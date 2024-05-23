Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro talimat verdi: Ramallah'ta büyükelçilik açılacak

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro talimat verdi: Ramallah'ta büyükelçilik açılacak

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkesinin Batı Şeria'daki Ramallah'ta büyükelçilik açılmasını istedi. Ramallah, Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin Yönetimi'nin idari başkenti konumunda

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.05.2024 - 02:00 Güncelleme: 23.05.2024 - 02:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kolombiya, Ramallah'ta büyükelçilik açıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Filistin’in Ramallah kentinde büyükelçilik açılması talimatı verdi.

        Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo dün yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Petro, Ramallah’ta Kolombiya Büyükelçiliği açılması için emir verdi. Atacağımız bir sonraki adım bu” dedi.

        Kolombiya, İsrail'le ilişkilere resmen son verdi
        Kolombiya, İsrail'le ilişkilere resmen son verdi

        Murillo, Filistin devletinin tanınması için sürdürülen çabalara yakında daha fazla ülkenin destek vereceğine inandığını söyledi.

        Batı Şeria’daki Ramallah, Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin Yönetimi'nin idari başkenti konumunda.

        PETRO, İSRAİL'E TEPKİLİ

        Sol görüşlü Cumhurbaşkanı Petro, İsrail’e ağır eleştirileriyle biliniyor.

        Petro, 1 Mayıs'taki açıklamasında, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesileceğini duyurmuştu. İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını vurgulayan Petro, "Bugün meydanlara inen tüm insanlık bizimle aynı fikirde; soykırım çağına geri dönemeyiz. İnsanlığın gözleri önünde bütün bir halkın yok edilmesine seyirci kalamayız, Filistin ölürse insanlık da ölür." demişti.

        Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.

        Petro, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında bulunduğu "yakalama kararı" başvurusunu desteklediğini söylemişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kolombiya
        #Filistin
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Riva tarihin en kötü sözleşmelerinden biri"
        "Riva tarihin en kötü sözleşmelerinden biri"
        Bağ evindeki patlamada yaralanan 7 kişiden 1'i kurtarılamadı
        Bağ evindeki patlamada yaralanan 7 kişiden 1'i kurtarılamadı
        18 yaşındaki Fatma, aslında ölmemiş!
        18 yaşındaki Fatma, aslında ölmemiş!
        UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta!
        UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta!
        Cenazeler karıştı! Mezarı açmak zorunda kaldılar
        Cenazeler karıştı! Mezarı açmak zorunda kaldılar
        "Tarihi Ermenistan arayışını durdurmalıyız"
        "Tarihi Ermenistan arayışını durdurmalıyız"
        Netanyahu'dan Avrupa'ya Filistin tepkisi
        Netanyahu'dan Avrupa'ya Filistin tepkisi
        Döverek öldürüp, cansız bedenini uçurumdan attılar!
        Döverek öldürüp, cansız bedenini uçurumdan attılar!
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        'X' Türkiye'ye temsilci atadı
        'X' Türkiye'ye temsilci atadı
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Bu kez sanık bir avukat: Evet, ben bir suç işledim
        Bu kez sanık bir avukat: Evet, ben bir suç işledim
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        Vicdan azabı yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı
        Vicdan azabı yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar
        Habertürk Anasayfa