Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro talimat verdi: Ramallah'ta büyükelçilik açılacak

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Filistin’in Ramallah kentinde büyükelçilik açılması talimatı verdi.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo dün yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Petro, Ramallah’ta Kolombiya Büyükelçiliği açılması için emir verdi. Atacağımız bir sonraki adım bu” dedi.

Murillo, Filistin devletinin tanınması için sürdürülen çabalara yakında daha fazla ülkenin destek vereceğine inandığını söyledi.

Batı Şeria’daki Ramallah, Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin Yönetimi'nin idari başkenti konumunda.

PETRO, İSRAİL'E TEPKİLİ Sol görüşlü Cumhurbaşkanı Petro, İsrail’e ağır eleştirileriyle biliniyor. Petro, 1 Mayıs'taki açıklamasında, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesileceğini duyurmuştu. İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını vurgulayan Petro, "Bugün meydanlara inen tüm insanlık bizimle aynı fikirde; soykırım çağına geri dönemeyiz. İnsanlığın gözleri önünde bütün bir halkın yok edilmesine seyirci kalamayız, Filistin ölürse insanlık da ölür." demişti. Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.

Petro, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında bulunduğu "yakalama kararı" başvurusunu desteklediğini söylemişti. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.