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        Haberler Dünya Kolombiya resmen duyurdu: İsrail'le diplomatik ilişkiler kesildi

        Kolombiya resmen duyurdu: İsrail'le diplomatik ilişkiler kesildi

        Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 19:44 Güncelleme: 03.05.2024 - 21:32
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        Kolombiya, İsrail'le ilişkilere resmen son verdi
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        Kolombiya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kolombiya hükümetinin, İsrail devleti ile diplomatik ilişkileri bugünden itibaren kesme kararına ilişkin sözlü notası dün İsrail'in Bogota Büyükelçiliğine resmen iletildi." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürlüğü aracılığıyla diplomatik personelin ülkeden ayrılma sürecinin İsrail Büyükelçisine bildirildiği belirtildi.

        Ayrıca açıklamada, Tel Aviv ve Bogota'daki konsolosluk faaliyetlerinin süreceği bilgisi verildi.

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        Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, dünkü açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun bu konuda duruşu nettir, bakanlıktaki ekiplerimiz çalışıyor, bu hafta İsrail Büyükelçiliğine durumu bildireceğiz." demişti.

        PETRO: KOLOMBİYA SOYKIRIMIN TARAFINDA OLAMAZ

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kolombiya, soykırımın tarafında olamaz. Barbarlığın durdurulması için uluslararası hukuk muhafaza altına alınmalıdır. Bugün, diplomasi, ekonomi ve askeri gücün ifadesidir. Diplomasi ise halkın ortak aklı olmalı ve hedefi, tüm çeşitliliğiyle insanlığın barışına kendini adamalıdır" ifadelerini kullandı.

        PETRO, 1 MAYIS'TA AÇIKLAMIŞTI

        Petro, 1 Mayıs'taki açıklamasında, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesileceğini duyurmuştu.

        Kolombiya, İsrail'le diplomatik ilişkileri kesiyor
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        İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını vurgulayan Petro, "Bugün meydanlara inen tüm insanlık bizimle aynı fikirde; soykırım çağına geri dönemeyiz. İnsanlığın gözleri önünde bütün bir halkın yok edilmesine seyirci kalamayız, Filistin ölürse insanlık da ölür." demişti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Kolombiya
        #israil
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