Kolombiya ordusu, Karayip kıyılarında yaklaşık 950 metre derinlikte bulunan San Jose adlı İspanyol gemisini görüntüledi.
İHA'nın haberine göre Kültür Bakanlığı gözetiminde yürütülen gözlem görevi sonucunda, 314 yıldır su altında olan gemide insan müdahalesine rastlanmadığı ifade edildi.
Kamuoyuyla paylaşılan hazine yüklü batık geminin görüntülerinde altınlar, porselenler, çanak çömlekler, cam şişeler ve toplar net bir şekilde göze çarptı.
Geminin burun kısmının yosun ve kabuklu deniz ürünleriyle kaplı olduğu görüldü.
Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, gözlem görevine dair yaptığı açıklamada, "Teknolojik donanım ve Kolombiya donanmasının çalışmaları sayesinde daha önce görülmemiş bir netlikte görüntüler yakalamayı başardık” ifadelerini kullandı.
Duque, gemi enkazının ilerleyen dönemlerde gerçekleştirilmesi beklenen kurtarma çalışmaları için korunduğunu söyledi.
İKİ GEMİ ENKAZI DAHA KEŞFEDİLDİ
Yetkililer ayrıca gözlem görevi sırasında sömürge döneminden kalma ve sömürge sonrası döneme ait 2 gemi enkazının daha keşfedildiğini açıkladı.
"DÜNYA TARİHİNDE ŞİMDİYE KADAR BULUNAN EN DEĞERLİ HAZİNE"
San Jose gemisi, 1708'de Cartagena yakınlarında İngiliz donanması tarafından batırıldığında İspanya Krallığı'na aitti.
Geminin 600 kişilik mürettebatından sadece birkaçı hayatta kalabildi. Amerika kıtasından Avrupa'ya giderken batırılan hazinelerle dolu gemi, 2015 yılında keşfedilmişti.
Uzmanlar batık gemide en az 200 ton altın, gümüş ve zümrüt bulunduğuna inanırken, enkaz keşfedildiğinde dönemin Kolombiya Devlet Başkanı olan Juan Manuel Santos gemiyi "Dünya tarihinde şimdiye kadar bulunan en değerli hazine" olarak nitelendirmişti. Kolombiyalı yetkililer, "Kolombiya, Karayipler ve dünya için bir gurur kaynağı" olacak bir batık gemi müzesi kurma yönünde planları olduğunu açıklamıştı.
HAZİNE 3 ÜLKEYİ KARŞI KARŞIYA GETİRDİ
Kolombiya, karasularında bulunan enkazları kültürel mirasının bir parçası olarak görüyor. Bu da gemideki hazinelerin satılamayacağı anlamına geliyor. Öte yandan İspanya, hazinenin İspanyol gemisinde olduğu için kendilerine ait olduğunu savunuyor. Bolivya ise İspanyolların yerli halkı değerli maddeleri çıkarmaya zorladığını dile getirerek hazinenin kendilerine teslim edilmesini istiyor.
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