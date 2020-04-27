27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kolesterol bir yağ türüdür. Hayvansal kaynaklı olan besinlerde ve hücrelerde bulunan mumsu bir tabakadır. Yüksek kolesterol kanda birikme sonucunda ortaya çıkmaktadır. Kanda kötü kolesterolün yüksek, iyi kolesterolün düşük olması demek kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, felç ve damar tıkanıklığı için risk taşır. Kolesterol ve hayvansal yağlar; hücre zarlarının temelidir. Kolesterolün vücudun sistemlerinde yer alması gereklidir. Büyümeden gelişmeye birçok aşama için gerekli olan bir yağdır. Bu durum olmazsa hücrelerin işlemesi ve devam etmesi mümkün olamaz. Kolesterolün normal seviyede olması bir gerekliliktir. Ancak kandaki oranının artması nedeni ile sorun yaratmaya başlar. Bu seviye kişinin bünyesine göre değişiklik gösterir.
Düşük kolesterol seviyesi olması kanser riskini daha çok artırmaktadır. Yüksek kolesterol olanların daha uzun yaşadığı tespit edilmiştir.
İyi kolesterol (HDL); dokularda bulunan kolesterolü toplamak suretiyle dışarı atılmasında yardımcı olan kolesteroldür. Sadece vücutta vardır, besinler içerisinde yer almaz.
Kötü kolesterol(LDL); kolesterolü dokular içine taşıma suretiyle kan damarlarında ve arterlerde birikmeye neden olan kolesteroldür. Vücutta vardır, besinlerde olmaz.
Kanda toplam kolesterol oranında LDL kolesterolünün yüksek çıkması hastalıklar açısından risk oluşmasına neden olmaktadır.Kalp krizi, felç, böbrek hastalıkları, damar tıkanıklığı gibi hastalıklarda riskin artması demektir.Damar duvarında biriken kolesterol artışı; damarlarda tıkanma ve daralmalara yol açmaktadır.
Yüksek Kolesterol Belirtileri
Kolesterol artışı; arterlerde oluşan daralma ile inme, kalp hastalığı ve anjin gibi hastalıklara neden olmaktadır.Arterlerde oluşan yağlı tortulara plak denilir ve bu plaklarkanın arterlerden akışını engellemeye neden olur. Arteriyoskleroz belirtileri varsa kolesterolün yüksek olduğunu gösterir.Bu belirtiler ile anjin, bacaklarda ağrı ve kalp damarlarında kan pıhtılaşması meydana gelebilmektedir. Kalpte bu durum oluşması kalp yetmezliğine neden olabilmektedir.Ciltte ve göz etrafında ortaya çıkan sarı lekeler kolesterolün yüksekliğinin belirtisidir. Kalıtsal kolesterolü olan kişilerde görülmektedir.
Yüksek kolesterolün tedavi edilmesi için yıllardır kullanılan kolesterol düşürücü ilaçlar dünya da dahi gerek olmadığı ve yüksek kolesterolün vücudun bir gerekliliği olduğu yönündedir. Bu nedenle çok yüksek olan kolesterolün düşürülmesi bazı beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi ve egzersiz gibi aktiviteler, kilo verme, sigarayı bırakma gibi koşullar sağlanarak düşürülebilmesi yönündedir.
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