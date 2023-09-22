Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Kocasını yalan detektörü ile kontrol eden dünyanın en kıskanç kadını

        Kocasını yalan detektörü ile kontrol eden dünyanın en kıskanç kadını

        Debbie Wood, eşi Steve Wood'u o kadar kıskanıyor ki eşinin diğer kadınları görebileceği her türlü platformu yasakladı ancak zamanla bu da yetmeyince, eşinin dürüst olduğundan emin olmak için bir yalan detektörü bile aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 12:06 Güncelleme: 22.09.2023 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2015 yılında, "This Morning" isimli bir televizyon programına katılan çift, yeniden sosyal medya gündeminde. Debbie Wood ve kocası Steve Wood'un oldukça ilginç bir ilişkisi var.

          Debbie, oldukça kıskanç bir kadın ve ilişkilerinde güvende hissetmek onun için çok önemli bir nokta. Bu yüzden kocasının e-postalarını, banka hesaplarını ve telefonunu düzenli olarak kontrol ediyor.

        • 2

          Bu bir yere kadar normal sayılabilir ancak Debbie, eşinin televizyonda kadınları izlemesini veya dergilerde kadınların fotoğraflarını görmesini de yasakladığını ifade ediyor. Hatta Debbie, Steve'in bilgisayarına çocuk filtresi ekleyerek, sanal alemdeki tüm kadınlardan eşini uzak tutuyor.

        • 3

          Steve, eskiden farklı spor programlarını severek izlediğini ama bu tarz programlara birçok güzel kadın da dahil olduğu için bunun da yasaklandığını anlatıyor.

          Hatta işlerin biraz daha çılgınlaştığını söylemek yanlış olmaz. Debbie, Steve'in diğer kadınlar hakkında doğru söylediğinden emin olmak için bir yalan detektörü bile aldı.

        • 4

          Çiftin dışarıdan aşırı gözüken ilişkisi, onlar için gayet normal. Hatta Steve programda, eşinin yaptıklarının göründüğü gibi zorlayıcı olmadığını ifade ediyor.

        • 5

          Debbie kendisinde, sanrısal kıskançlığa neden olan Othello Sendromu teşhisi konulduktan sonra yeniden manşetlere konu oldu. Psikologlar, Debbie'nin dört yıllık sevgilisinden kötü bir şekilde ayrılmasıyla kendisinde bir travmanın tetiklendiğini düşünüyor.

          Kaynak: Daily Mail, This Morning Youtube

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        İş insanına, hamile eşe cinsel saldırı davasında 10 yıl hapis istendi!
        İş insanına, hamile eşe cinsel saldırı davasında 10 yıl hapis istendi!
        Kiralar 5 yılda 10 katına çıktı
        Kiralar 5 yılda 10 katına çıktı
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        Mail hesaplarını ele geçirdiler! 210 milyon TL'lik vurgun!
        Mail hesaplarını ele geçirdiler! 210 milyon TL'lik vurgun!
        8 ayda 36 milyonu aşkın turist!
        8 ayda 36 milyonu aşkın turist!
        Rekor değer! Tehlike altında
        Rekor değer! Tehlike altında
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        "Öpün elini!"
        "Öpün elini!"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı
        Habertürk Anasayfa