Kocasını yalan detektörü ile kontrol eden dünyanın en kıskanç kadını

Steve, eskiden farklı spor programlarını severek izlediğini ama bu tarz programlara birçok güzel kadın da dahil olduğu için bunun da yasaklandığını anlatıyor.

Hatta işlerin biraz daha çılgınlaştığını söylemek yanlış olmaz. Debbie, Steve'in diğer kadınlar hakkında doğru söylediğinden emin olmak için bir yalan detektörü bile aldı.