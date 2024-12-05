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        Haberler Gündem Kocaeli'de uyuşturucu satıcıları ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 19 kişi yakalandı - Güncel haberler

        Uyuşturucu ve silah kaçakçılarına operasyon: 19 gözaltı

        Kocaeli'de uyuşturucu satıcıları ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 23:20 Güncelleme: 05.12.2024 - 23:20
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        Uyuşturucu ve silah kaçakçılarına operasyon
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        Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün katılımıyla 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerdeki aramalarda, 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 6 tüfek, 216 fişek, 18 tüfek kartuşu ile 3,20 gram narkotik madde ele geçirildi.

        Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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