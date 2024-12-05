Uyuşturucu ve silah kaçakçılarına operasyon: 19 gözaltı
Kocaeli'de uyuşturucu satıcıları ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı
Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün katılımıyla 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramalarda, 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 6 tüfek, 216 fişek, 18 tüfek kartuşu ile 3,20 gram narkotik madde ele geçirildi.
Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.