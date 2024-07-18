Kocaeli'de TIR'ın çarptığı otomobilde ağır yaralanan çocuk öldü
Kocaeli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın 2 otomobile çarptığı kazada ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, TIR'ın 2 otomobile çarptığı kazada yaralanan 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
4 KİŞİ YARALANMIŞTI, 1'İ KURTARILAMADI
D-605 karayolunda, TIR'ın kontrolden çıkarak önünde seyreden 2 otomobile çarptığı kazada yaralanan Miray Kaya (15), tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.
Öte yandan kazada yaralanan baba Şenol, anne Hatice ve Elif Kaya'nın (9) hastanelerdeki tedavileri sürüyor.
TIR SÜRÜCÜSÜ TESLİM OLDU
AA'nın haberine göre; kaza sonrası olay yerinden 2 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulunan TIR'ın sürücüsü ise jandarmaya teslim oldu.
D-605 karayolunda seyreden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR dün, Solaklar Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak önünde seyreden iki otomobile çarpmış, kazada sürücü Kaya ile araçtaki eşi Hatice ile çocukları Elif ve Miray yaralanmıştı.