Kocaeli'de TIR'ın çarptığı otomobilde ağır yaralanan çocuk öldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, TIR'ın 2 otomobile çarptığı kazada yaralanan 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

TIR SÜRÜCÜSÜ TESLİM OLDU

AA'nın haberine göre; kaza sonrası olay yerinden 2 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulunan TIR'ın sürücüsü ise jandarmaya teslim oldu.

D-605 karayolunda seyreden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR dün, Solaklar Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak önünde seyreden iki otomobile çarpmış, kazada sürücü Kaya ile araçtaki eşi Hatice ile çocukları Elif ve Miray yaralanmıştı.