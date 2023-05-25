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Kocaeli'de kaza yapan TIR'a çarpan motosikletli kurye öldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaza yapan TIR'a çarparak ağır yaralanan motosikletli kurye kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 25.05.2023 - 01:08 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'de kaza yapan TIR'a çarpan motosikletli kurye öldü
AA

Köşklü Çeşme Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde ilerleyen A.C.E. idaresindeki TIR ile İ.T. yönetimindeki servisi midibüsü çarpıştı.

Bu sırada arkadan gelen Gürkan Demir idaresindeki motosiklet, TIR'a arkadan çarptı.

Kazada motosiklet TIR'a sıkışırken kurye ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan Gürkan Demir, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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