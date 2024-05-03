Halka arz Mayıs ayı takvimine yeni bir firma eklendi. Halka arz büyüklüğü 2,5 milyar TL olan Koç Metalurji A.Ş. toplamda 125 milyon lot dağıtacak. Firma halka arzdan gelen fonu ağırlıklı olarak hammadde yatırımıve tedariki için kullanacak. İşte, Koç Metalurji hisse fiyatı, lot dağıtımı ve talep toplama tarihleri...