Koç Metalurji halka arz oluyor! Koç Metalurji hisse fiyatı ne kadar?
Koç Metalurji A.Ş. halka arz oluyor. Toplamda 125 milyon lot dağılımı yapacak firmanın halka arz bilgileri merak ediliyor. Mayıs ayının başında olmamıza rağmen Koç Metalurji dahil olmak üzere dört firma halka arz oldu. İşte, Koç Metalurji hisse fiyatı, lot dağıtımı ve talep toplama tarihleri...
- 1
Halka arz Mayıs ayı takvimine yeni bir firma eklendi. Halka arz büyüklüğü 2,5 milyar TL olan Koç Metalurji A.Ş. toplamda 125 milyon lot dağıtacak. Firma halka arzdan gelen fonu ağırlıklı olarak hammadde yatırımıve tedariki için kullanacak. İşte, Koç Metalurji hisse fiyatı, lot dağıtımı ve talep toplama tarihleri...
- 2
KOÇ METALURJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Firmanın hisse fiyatı 20,50 TL olarak belirlendi.
- 3
KOÇ METALURJİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Henüz bu bilgi netleşmedi. Firmanın tüm detayları belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.
-
- 4
KOÇ METALURJİ LOT DAĞITIMI NASIL OLACAK?
Koç Metalurji toplamda 125 milyon lot dağıtacak ancak olası lot dağılımı henüz belirlenmedi.
KOÇ METALURJİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın henüz talep toplama tarihleri belirlenmedi. Önce bu tarih belirlenecek daha sonra işlem tarihi kesinleşecek.
- 5
KOÇ METALURJİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?
Yüzde 35 Hammadde yatırımı.
Yüzde 10 Mevcut üretim tesisinin modernizasyonu.
Yüzde 35 Yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı.
Yüzde 35 Hammade tedariki ve işletme sermayesi.