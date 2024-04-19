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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Koç: 'Ülkemizin müreffeh ve çağdaş geleceğine hizmet etmeyi sürdüreceğiz'

        Koç Holding'in 60. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Koç Holding üst yönetimi ve hissedarların katılımıyla gerçekleşti. Rahmi M. Koç, topluluğun 2023 yılında 3.7 milyar dolar, son 5 yılda da 11.2 milyar dolar kombine yatırım gerçekleştirdiğini ifade etti. Ülkenin müreffeh ve çağdaş geleceğine hizmet etmeyi sürdüreceklerini belirten Ömer M. Koç, hem mevcut işlerde hem de yeni alanlarda yatırımlarına devam ettiklerini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 12:34 Güncelleme: 19.04.2024 - 12:45
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        Koç Holding'in yeni yönetim kurulu belli oldu
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        Koç Holding, 60. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı 18 Nisan 2024 Perşembe günü gerçekleştirdi. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding üst yönetimi ve hissedarların katılımıyla düzenlenen toplantı, Nakkaştepe’deki Holding merkezinde yapıldı.

        Koç Topluluğu’nun ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam ettiğini vurgulayan Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, "Her fırsatta dile getirdiğimiz üzere, ülkemizin geleceğine güveniyoruz" dedi.

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        "Zorlu dönemde de ülkemiz için değer yaratmayı sürdürdük" ifadelerini kullanan Koç, "2023 yılındaki 3.7 milyar doları yatırımla beraber son 5 yılda yaklaşık 11.2 milyar doları kombine yatırıma ulaştık, memleketimize güvendik ve inandık. Dünyanın en büyük şirketlerinin listelendiği Fortune Global 500’de geçen yıl da ülkemizi temsil eden tek şirket olduk" bilgisini paylaştı.

        'TOFAŞ-STELLANTİS ANLAŞMASINDA REKABETTEN ONAY BEKLİYORUZ'

        Cumhuriyet’in 100’üncü yaşının coşkuyla kutlandığı özel bir yılı geride bıraktıklarını belirten Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, "Büyük Atatürk’ün bir asır önce bu ülke için kurduğu hayâllerin, O’nun muasır medeniyet tahayyülünün bugüne kadar başarılanların çok ötesinde olduğunun farkındayız. Koç Topluluğu, bir asırdır işte bu hayâlleri gerçekleştirmek için var gücüyle çalışıyor. Bundan sonra daha da çok çalışarak ülkemizin müreffeh ve çağdaş geleceğine hizmet etmeyi sürdüreceğiz" mesajlarını paylaştı.

        Stratejik vizyonları doğrultusunda hem mevcut işlerinde hem de yeni alanlarda yatırımlarına devam ettiklerini belirten Ömer M. Koç, "Arçelik ile dünyanın önde gelen ev aletleri üreticilerinden Whirlpool’un Avrupa’daki üretim, satış ve pazarlama iştirakleri Arçelik kontrolü altında birleştirildi. Tofaş da Stellantis ile Türkiye satış ve dağıtım şirketini satın almak üzere anlaşmaya vardı, Rekâbet Kurumu’nun onayı bekleniyor. Ford Otosan, Avrupa’nın önde gelen elektrikli ticari araç üreticisi olarak yeni araç yatırımlarına devam ediyor. Diğer taraftan, yenilenebilir enerji yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Dünya genelinde ortalama yaşam süresinin uzaması ve nüfusun yaşlanması nedeniyle gelişen sağlık sektörüne yatırım yapıyor ve bu alandaki fırsatları takip ediyoruz. Yapı Kredi Bankası’ndaki ana hissedarlığımız devam ederken 2023 yılı içerisinde sahip olduğumuz hisselerin bir kısmını uluslararası kurumsal yatırımcılara sattık. Tat Gıda’daki paylarımızın satışını tamamladık. Daha da güçlenen likiditemiz ile önümüzdeki dönemde tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

        'İKİNCİ YÜZYILIMIZA İLERLİYORUZ'

        Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da, "Kurumsal kültürümüzden aldığımız güç ve sürekli geliştirdiğimiz rekabetçiliğimizle, sürdürülebilir büyüme hedefimizden sapmadan, daha iyi bir dünya hedefiyle tüm paydaşlarımız için değer yaratıyor ve Koç markasının itibarını artırarak büyük bir özgüvenle 2’nci yüzyılımıza ilerliyoruz" dedi.

        "Elde ettiğimiz başarılarda, değişimi kucaklayan bir kurumsal kültürü benimsememizi sağlayan çok boyutlu dönüşüm programlarımızın büyük payı var" diyen Çakıroğlu, başarı tanımını hiçbir zaman finansal sonuçlarla sınırlı görmediklerini belirtti.

        Çakıroğlu, "Bir asırlık emeğin, özverinin, kuruluşumuzun temellerindeki kurumsal değerlerin ve ülke ekonomisinde çığır açan ilklerin karşılığı olan itibarımızı en değerli varlığımız sayıyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımızın hassasiyetle benimsediği bu tutum sayesinde ne mutlu ki 2023’te de Türkiye’nin en itibarlı markası seçildik" dedi.

        Koç Holding 60. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda seçilen Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor;

        Rahmi M. Koç - Şeref Başkanı

        Ömer M. Koç - Yönetim Kurulu Başkanı

        Ali Y. Koç - Başkan Vekili

        Semahat S. Arsel - Üye

        Caroline N. Koç - Üye

        İpek Kıraç - Üye

        Levent Çakıroğlu - Üye ve CEO

        Jacques A. Nasser - Üye

        Cem M. Kozlu - Bağımsız Üye

        Peter Martyr - Bağımsız Üye

        Michel Ray de Carvalho - Bağımsız Üye

        Ömer Önhon – Bağımsız Üye

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