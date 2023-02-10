Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam Koç Holding ekipleri 84 kişiyi enkazdan kurtardı

Koç Holding ekipleri 84 kişiyi enkaz altından kurtardı

Koç Topluluğu şirketlerinde görev yapan arama-kurtarma konusunda eğitimli ve donanımlı toplam 420 çalışan, AFAD ekipleriyle koordineli olarak büyük deprem felaketinden etkilenen illerde kurtarma çalışmalarında görev alıyor. Koç ekipleri bugün itibarıyla 84 vatandaşı enkaz altından kurtardı

Giriş: 10.02.2023 - 10:54 | Güncelleme: ABONE OL
Koç Holding ekipleri 84 kişiyi enkazdan kurtardı
AA

Koç Holding ve Topluluk Şirketleri, deprem felaketinin yaralarını sarmak ve ihtiyaç sahiplerine hızla ulaşmak üzere depremin meydana geldiği ilk günden bu yana var gücüyle çalışıyor.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Koç Topluluğu şirketlerinde görev yapan arama-kurtarma konusunda eğitimli ve donanımlı toplam 420 Koç çalışanı, AFAD ekipleriyle koordineli olarak büyük deprem felaketinden etkilenen illerde kurtarma çalışmalarında görev alıyor.

Koç ekipleri bugün itibarıyla 84 vatandaşı enkaz altından kurtardı. Ekipler, sahada görevlerini dayanışma içinde sürdürüyor.

Koç Topluluğu şirketleri de Koç Holding Kriz Koordinasyon Merkezi’nde yürütülen kapsamlı çalışma ile sahadaki acil ihtiyaçların tespitini ve teminini sağlamaya devam ediyor.

Öncelikli acil ihtiyaç olarak belirlenen akaryakıt, su ve temel gıda ürünleri, elektrikli ısıtıcı, giysi, battaniye, lamba, ocak, tüp desteği, jeneratör, karavan, piknik sobası, tıbbi yardım ve hijyen malzemelerinin bölgeye gönderimini aralıksız sağlamayı sürdürüyor.

Koç Topluluğu, afet bölgelerindeki ihtiyaçları yakından takip etmeye ve Topluluk şirketleri ile bu ihtiyaçları karşılamak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon içinde çalışmaya devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Dünya'da en fazla kaç büyüklüğünde deprem oluşabilir?
Dünya'da en fazla kaç büyüklüğünde deprem oluşabilir?
Enkaz altında kalan 5 güreşçi daha hayatını kaybetti
Enkaz altında kalan 5 güreşçi daha hayatını kaybetti
Hatay'da 102.saatte art arda mucizeler!
Hatay'da 102.saatte art arda mucizeler!
Deprem bölgesinde hava durumu
Deprem bölgesinde hava durumu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.