Koç'tan ilk çeyrekte 14 milyar dolar gelir
2024 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 14 milyar dolar gelir elde ettiğini açıklayan Koç Holding'in CEO'su "İki yıl sonra 100'üncü yaşını kutlayacağımız Topluluğumuz, ülkemize duyduğumuz güven ve küresel büyüme vizyonumuzla yatırımlar gerçekleştirmeye devam ediyor" dedi. Holding yılın ilk 3 ayında 750 milyon dolarlık yatırıma imza attı
Koç Holding, 2024 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 14 milyar dolar gelir elde ederken, yaklaşık 750 milyon dolar kombine yatırım gerçekleştirdi. Böylece şirketin son 5 yıldaki kombine yatırımları 11,6 milyar dolara ulaştı
"YATIRIMLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"
Koç Topluluğu’nun iki yıl sonra 100’üncü yaşını kutlayacağını vurgulayan Çakıroğlu, “Ülkemize olan güvenimiz ve küresel büyüme vizyonumuzla yatırımlarımız kararlılıkla devam ediyor” dedi. Çakıroğlu, bu doğrultuda atılan bazı adımlara da değinerek, şunları aktardı: