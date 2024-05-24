REKLAM advertisement1

Koç Holding, 2024 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 14 milyar dolar gelir elde ederken, yaklaşık 750 milyon dolar kombine yatırım gerçekleştirdi. Böylece şirketin son 5 yıldaki kombine yatırımları 11,6 milyar dolara ulaştı

"YATIRIMLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"

Koç Topluluğu’nun iki yıl sonra 100’üncü yaşını kutlayacağını vurgulayan Çakıroğlu, “Ülkemize olan güvenimiz ve küresel büyüme vizyonumuzla yatırımlarımız kararlılıkla devam ediyor” dedi. Çakıroğlu, bu doğrultuda atılan bazı adımlara da değinerek, şunları aktardı:

8 AYDA 2 MİLYAR DOLARLIK İHRAÇ

KARBON EMİSYONUNU YÜZDE 13 AZALTTI