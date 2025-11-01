Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Klasikten Caza: Bir Müzikal Yolculuk

        Klasikten Caza: Bir Müzikal Yolculuk

        ENKA Sanat yeni sezonu Burçin Büke'nin heyecanla beklenen son projesi "Klasikten Caza: Bir Müzikal Yolculuk"la 4 Kasım Salı akşamı açıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2025 - 00:43 Güncelleme: 01.11.2025 - 00:43
        Klasikten Caza: Bir Müzikal Yolculuk
        ENKA Sanat, yeni etkinlik sezonunu değerli konser piyanisti Burçin Büke’nin heyecanla beklenen son projesi “Klasikten Caza: Bir Müzikal Yolculuk”un prömiyeriyle açıyor. 4 Kasım Salı akşamı gerçekleşecek bu özel konserde sanatçıya, bas gitarda Eylem Pelit, davulda Volkan Öktem eşlik edecek.

        Burçin Büke’nin uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı Piyano Sonatı ’nın ilk kez seslendirileceği bu özel program, Chopin’den Miles Davis’e uzanan zengin bir repertuvarı sahneye taşıyarak izleyicilere çok yönlü bir müzikal deneyim yaşatacak. Sadece geçmişe bir saygı duruşu değil, aynı zamanda günümüzün tınılarıyla da harmanlanan konserde Burçin Büke’ye; bas gitarda Eylem Pelit, davulda Volkan Öktem eşlik edecek.

        Konserin biletleri Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.

        #Enka Sanat
        #burçin büke
        #caz
        #konser
        Habertürk Anasayfa