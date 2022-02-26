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KKTC'de binlerce yıllık antik kent: Salamis Harabeleri

KKTC'de binlerce yıllık geçmişe sahip antik kent: Salamis Harabeleri

Salamis Harabeleri, KKTC'nin en önemli tarihi ve turistik merkezlerinden biri olarak biliniyor

26.02.2022 - 12:14 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) binlerce yıllık geçmişe sahip Salamis Harabeleri, ziyaretçilerini çok sayıda medeniyetin izlerini taşıyan antik kalıntılar ve tarihi eserlerle buluşturuyor.

  • AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, araştırmalar, KKTC'nin Gazimağusa bölgesinde yer alan Salamis veya Salamis Harabeleri'nin geçmişinin MÖ 11'inci yüzyıla kadar uzandığını gösteriyor.

  • Arkeologlara göre, Enkomi Antik Kenti'nde MÖ 1075 yılında büyük bir deprem geçirdikten sonra halk, yavaş yavaş buraya göçerek Salamis'i kurdu. Kazılarda da bu ilk yerleşmeye ait mezar ve liman izlerine rastlandı.

  • Ege ve Akdeniz'de Karanlık Çağ olarak bilinen dönem MÖ 8'inci yüzyılda bittiğinde Salamis, Fenikelilerle sıkı ticaret ilişkileri bulunan zengin bir kent olarak ortaya çıktı. Kral mezarlarının ortaya çıkarıldığı nekropolisde (ölü şehri) ele geçen ölü armağanları, Salamis'in bu dönemde ne kadar zengin olduğu hakkında bilgi veriyor.

  • Kentte ilk paranın MÖ 6'ncı yüzyılda basıldığı belirtilirken Salamis sözcüğüne de ilk kez aynı yüzyıla ait yazıtlarda rastlandı. Kent, bu dönemde Suriye ve Anadolu ile birlikte MÖ 333 yılında Büyük İskender'in Issos'ta III. Darius'u yenmesine kadar Akamenid Pers İmparatorluğu'nun egemenliğine girdi, İskender'in MÖ 323 yılında ölümünden sonra Salamis, Kıbrıs'ın geri kalanıyla Mısır'da kurulan Ptoleme Krallığı'nın payına düştü.

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