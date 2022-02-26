"GÖRÜLMEYE DEĞER BİR YER"

Finlandiyalı turist Heidi Grönholm, bölgenin çok büyüleyici ve tarihi olduğunu söyledi.

Grönholm, "Buraya gelmeden önce Salamis Harabeleri ile ilgili bir şeyler duydum, görülmeye değer bir yer. Burası hakkında internette bir şeyler okudum. Yılın bu zamanlarında gelmek de iyi çünkü çok fazla insan yok etrafımızda. Gerçekten çok güzel bir yer" dedi.