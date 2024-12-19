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        Haberler Ekonomi Para KKM hesap bakiyelerindeki düşüş devam ediyor - Para Haberleri

        KKM hesap bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

        Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 15 milyar 160 milyon lira azalarak 1 trilyon 169 milyar 517 milyon liraya düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 15:03 Güncelleme: 19.12.2024 - 15:03
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        KKM'de düşüş devam ediyor
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        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 13 Aralık haftasında 149 milyar 39 milyon lira artarak 115 trilyon 491 milyar 156 milyon liradan, 15 trilyon 640 milyar 195 milyon liraya çıktı.

        Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 571 milyar 768 milyon lira artarak 18 trilyon 551 milyar 277 milyon liraya çıktı.

        Tüketici kredilerinin tutarı, 13 Aralık itibarıyla 27 milyar 826 milyon lira artarak 1 trilyon 978 milyar 748 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 503 milyar 923 milyon lirası konut, 75 milyar 460 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 399 milyar 366 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

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        Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 44 milyar 432 milyon lira artarak 2 trilyon 125 milyar 844 milyon lira oldu.

        Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,3 artışla 1 trilyon 762 milyar 315 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 605 milyar 446 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 156 milyar 869 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

        Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 13 Aralık itibarıyla önceki haftaya göre 3 milyar 585 milyon lira azalışla 286 milyar 777 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 213 milyar 675 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

        Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 13 milyar 551 milyon lira yükselerek 3 trilyon 321 milyar 954 milyon lira oldu.

        KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 1,3 ve 15 milyar 160 milyon liralık azalışla 1 trilyon 169 milyar 517 milyon liraya düştü.

        Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 6,30'u oldu.

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