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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık KKM'de düşüş yavaşladı, döviz mevduatları arttı - Para Haberleri

        KKM'de düşüş yavaşladı, döviz mevduatları arttı

        KKM hesaplarında 19 Ocak haftasında 26.3 milyar lira düşüş yaşandı. KKM'de böylece 22 hafta üst üste düşüş kaydedildi. KKM'de düşüş yavaşlarken yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 982 milyon dolar yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 15:29 Güncelleme: 25.01.2024 - 15:35
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        KKM'de düşüş yavaşladı, döviz mevduatları arttı
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        Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki soluksuz düşüş 2024'ün üçüncü haftasında da devam etti.

        BDDK 19 Ocak haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat hesaplarının toplamı 2 trilyon 502 milyar 609 milyon lira oldu.

        19 Ocak haftasında KKM hesaplarında 26 milyar 345 milyon lira düşüş yaşandı. Böylece KKM'de 22 hafta üst üste düşüş kaydedildi.

        Bir önceki haftada KKM'de 47 milyar 504 milyon liralık düşüş yaşanmıştı.

        Hafta KKM Haftalık değişim
        19.01.2024 2.502.609 -26.345
        12.01.2024 2.528.954 -47.504
        5.01.2024 2.576.458 -49.896
        29.12.2023 2.626.354 -25.478
        22.12.2023 2.651.832 -30.410
        15.12.2023 2.682.242 -18.698
        8.12.2023 2.700.940 -13.402
        1.12.2023 2.714.343 -24.338
        24.11.2023 2.738.680 -29.222
        17.11.2023 2.767.902 -70.886
        10.11.2023 2.838.788 -82.880
        3.11.2023 2.921.668 -86.218
        27.10.2023 3.007.886 -62.288
        20.10.2023 3.070.175 -85.512
        13.10.2023 3.155.687 -72.923
        6.10.2023 3.228.609 -74.566
        29.09.2023 3.303.175 -1.254
        22.09.2023 3.304.429 -2.131
        15.09.2023 3.306.560 -26.046
        8.09.2023 3.332.606 -15.719
        1.09.2023 3.348.326 -20.327
        25.08.2023 3.368.653 -39.296

        DÖVİZ MEVDUATLARINDA ARTIŞ

        KKM'de düşüş yavaşlarken döviz mevduatlarında artış yaşandı.

        Bankalarda bulunan toplam yabancı para (YP) mevduatı, geçen hafta 210 milyar 103 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 177 milyar 343 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

        Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 19 Ocak itibarıyla 982 milyon dolarlık artış görüldü.

        Bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalararası dahil) söz konusu haftada 11 milyar 251 milyon 545 bin lira azalışla 15 trilyon 415 milyar 67 milyon 283 bin liraya indi.

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