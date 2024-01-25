KKM'de düşüş yavaşladı, döviz mevduatları arttı

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Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki soluksuz düşüş 2024'ün üçüncü haftasında da devam etti.

BDDK 19 Ocak haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat hesaplarının toplamı 2 trilyon 502 milyar 609 milyon lira oldu.

19 Ocak haftasında KKM hesaplarında 26 milyar 345 milyon lira düşüş yaşandı. Böylece KKM'de 22 hafta üst üste düşüş kaydedildi.

Bir önceki haftada KKM'de 47 milyar 504 milyon liralık düşüş yaşanmıştı.

Hafta KKM Haftalık değişim 19.01.2024 2.502.609 -26.345 12.01.2024 2.528.954 -47.504 5.01.2024 2.576.458 -49.896 29.12.2023 2.626.354 -25.478 22.12.2023 2.651.832 -30.410 15.12.2023 2.682.242 -18.698 8.12.2023 2.700.940 -13.402 1.12.2023 2.714.343 -24.338 24.11.2023 2.738.680 -29.222 17.11.2023 2.767.902 -70.886 10.11.2023 2.838.788 -82.880 3.11.2023 2.921.668 -86.218 27.10.2023 3.007.886 -62.288 20.10.2023 3.070.175 -85.512 13.10.2023 3.155.687 -72.923 6.10.2023 3.228.609 -74.566 29.09.2023 3.303.175 -1.254 22.09.2023 3.304.429 -2.131 15.09.2023 3.306.560 -26.046 8.09.2023 3.332.606 -15.719 1.09.2023 3.348.326 -20.327 25.08.2023 3.368.653 -39.296

DÖVİZ MEVDUATLARINDA ARTIŞ

KKM'de düşüş yavaşlarken döviz mevduatlarında artış yaşandı.

Bankalarda bulunan toplam yabancı para (YP) mevduatı, geçen hafta 210 milyar 103 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 177 milyar 343 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 19 Ocak itibarıyla 982 milyon dolarlık artış görüldü.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalararası dahil) söz konusu haftada 11 milyar 251 milyon 545 bin lira azalışla 15 trilyon 415 milyar 67 milyon 283 bin liraya indi.