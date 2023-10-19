KKM'de 2 ayda 252.8 milyar liralık düşüş yaşandı

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Kur korumalı mevduatta (KKM) Merkez Bankası'nın attığı adımlar sonrası düşüş 8. haftasına girdi.

BDDK 13 Ekim haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 3 trilyon 155 milyar 609 milyon lira oldu.

13 Ekim haftasında KKM hesaplarında 73 milyar 423 milyon liralık düşüş yaşandı. Böylece KKM hesaplarında bugüne kadarki en yüksek ikinci haftalık düşüş kaydedilmiş oldu. 6 Ekim haftasında 74 milyar 566 milyon liralık düşüşle rekor kırılmıştı.

Tarih KKM (milyon TL) Haftalık değişim (milyon TL) 13.10.2023 3.155.186,87 -73.422,61 6.10.2023 3.228.609,48 -74.565,55 29.09.2023 3.303.175,03 -1.254,04 22.09.2023 3.304.429,07 -2.130,94 15.09.2023 3.306.560,01 -26.046,32 8.09.2023 3.332.606,33 -15.719,43 1.09.2023 3.348.325,76 -20.326,90 25.08.2023 3.368.652,66 -39.295,93 18.08.2023 3.407.948,59 50.240,16 11.08.2023 3.357.708,43 75.337,36 4.08.2023 3.282.371,07 149.903,06 28.07.2023 3.132.468,01 58.563,00 21.07.2023 3.073.905,01 111.629,93 14.07.2023 2.962.275,08 115.599,85 7.07.2023 2.846.675,23 107.281,14 27.06.2023 2.739.394,09 19.785,61 23.06.2023 2.719.608,48 91.295,49 16.06.2023 2.628.312,99 52.309,73 9.06.2023 2.576.003,26 42.396,24 2.06.2023 2.533.607,02 34.879,90 26.05.2023 2.498.727,12 100.558,12 18.05.2023 2.398.169,00 51.413,19 12.05.2023 2.346.755,81 143.630,96 5.05.2023 2.203.124,85 85.534,24 28.04.2023 2.117.590,61 137.797,73 20.04.2023 1.979.792,88 89.208,51 14.04.2023 1.890.584,37 113.753,90 7.04.2023 1.776.830,47 75.767,28 31.03.2023 1.701.063,19 28.229,98 24.03.2023 1.672.833,21 33.071,32 17.03.2023 1.639.761,89 36.343,89 10.03.2023 1.603.418,00 26.227,24 3.03.2023 1.577.190,76 25.365,53 24.02.2023 1.551.825,23 51.973,03 17.02.2023 1.499.852,20 16.433,22 10.02.2023 1.483.418,98 27.682,69 3.02.2023 1.455.736,29 48.892,08 27.01.2023 1.406.844,21 21.198,68 20.01.2023 1.385.645,53 12.230,77 13.01.2023 1.373.414,76 3.405,67 6.01.2023 1.370.009,09 -45.293,48 30.12.2022 1.415.302,57 -47.900,76 23.12.2022 1.463.203,33 -2.196,42

Son veriyle beraber son 8 haftada KKM'deki toplam düşüş 252 milyar 762 milyon liraya ulaştı.

BAKAN ŞİMŞEK ÇIKMAK İSTEDİKLERİNİ BELİRTTİ

Ekonomi yönetimi göreve başladığından bu yana KKM'den kademeli olarak çıkmayı planladıklarını belirtti. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Dünya Bankası ve IMF'nin yıllık toplantıları için bulunduğu Fas'ın Marakeş kentinde yaptığı açıklamada Kur Korumalı Mevduat'tan çıkmak istediklerini belirtti.

İLK ADIM AĞUSTOS'TA ATILDI

Merkez Bankası 20 Ağustos tarihinde Türk lirası (TL) mevduatları artıracak, KKM'yi azaltacak düzenlemeye gitti.

Düzenlemeyle, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi. Merkez Bankası'nca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve belli oranda kur korumalı hesapların yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçildi.

Bankalara yolladığı talimata göre TCMB, TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50 olarak, geçilecek TL mevduatın vadesini ise en az 32 gün olarak belirledi.

ZORUNLU KARŞILIKLAR ARTIRILDI

14 Eylül'de ise Resmi Gazete'de yayımlanan kararla KKM'de zorunlu karşılıklar yükseltildi. Buna göre 6 aya kadar vadede zorunlu karşılık oranı yüzde 25, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadede ise yüzde 5 olarak belirlendi.

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TL vadeli mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli Kur Korumalı Mevduatlar için zorunlu karşılık oranı yüzde 25'e çıkarıldı. 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi.

Daha önce kur korumalı hesaplarda zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü tüm vadeler için yüzde 15'ti.

Kararla piyasada oluşan TL likidite fazlası, zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmeye devam edilecek. Aynı zamanda TL vadeli mevduatlar desteklenirken, KKM'de uzun vade öne çıkarılacak.