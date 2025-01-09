Kızılcık Şerbeti ne zaman yayınlanacak? 10 Ocak Cuma günü Kızılcık Şerbeti yeni bölüm var mı?
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti yeni bölüm için heyecan dorukta. En son yayınlanan bölümde çıkan yangının ardından yeni bölüm fragmanında kimin öldüğü merak konusu oldu. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Doğa'nın Ünallar'ın evine gelmesi, Ömer ve Kıvılcım'ın birbirine destek olduğu anların ekrana geldiği tanıtımda Mustafa'nın aldığı acı haber üstüne, Sevtap'ı "Gitti kızım!" feryadı akıllarda soru işareti bırakıyor. Peki Kızılcık Şerbeti ne zaman yayınlanacak?
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Kızılcık Şerbeti yeni bölüm için geri sayım başladı. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör’ün rol aldığı dizinin son bölümünde Görkem’in gerçek yüzünü en sonunda herkes gördü. Ünallar’ın evinden atılan Görkem, babasının yanına sığınmıştı. Son bölüm ardından yeni bölüm için araştırmalar başladı. İşte Kızılcık Şerbeti yeni bölüm detayları
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KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm 10 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak.
KIZILCIK ŞERBETİ 83.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kızılcık Şerbeti’nin merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı Yayınlanan tanıtımda Doğa, yaşanan faciadan kendisini ve Fatih’i sorumlu tutarken, Asude’nin cenaze töreninde “Yaktığı ateş cehennemi olsun” sözleri büyük merak uyandırıyor. Pembe ve Meri’nin gözyaşları içinde kenetlendiği tanıtımda Nursema’nın aşk itirafı dikkat çekiyor.
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Doğa’nın Ünallar’ın evine gelmesi, Ömer ve Kıvılcım’ın birbirine destek olduğu anların ekrana geldiği tanıtımda Mustafa’nın aldığı acı haber üstüne, Sevtap’ı “Gitti kızım!” feryadı akıllarda soru işareti bırakıyor.
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10 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 BU SABAH
10.00 KIZILCIK ŞERBETİ
12.30 GELİN EVİ
15.00 DİDEM ARSLAN YILMAZ’LA VAZGEÇME
18.45 SHOW ANA HABER
20.00 KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM