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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kız arkadaşını kurtarmak için denize atlamıştı, cansız bedeni bulundu

        Kız arkadaşını kurtarmak için denize atlamıştı, cansız bedeni bulundu

        Beşiktaş'ta denizden cesedi çıkarılan İran uyruklu Jaber Sabokbar'ın, yaklaşık 3 ay önce kız arkadaşını kurtarmak için denize atlayıp kaybolduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 21:42 Güncelleme: 18.12.2023 - 21:42
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        Kız arkadaşını kurtarmak için denize atlamıştı, cansız bedeni bulundu
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        İstanbul'da dün akşam saatlerinde, Arnavutköy İskelesi sahil kesiminde, suda hareketsiz halde bir kişiyi gören balıkçıklar durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Polis iskelede güvenlik önlemi alırken, Sahil Güvenlik ekipleri de sudaki cesedi çıkardı.

        Savcı nezaretinde, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cesedin İran uyruklu Jaber Sabokbar'a ait olduğu belirlendi.

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        DENİZE DÜŞEN KIZ ARKADAŞINI KURTARMAK İSTEMİŞTİ

        Sudan çıkarılan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Öte yandan Sabokbar'ın 26 Eylül'de Bebek sahilinde denize düşen kız arkadaşı Sogand T.G'yi kurtarmak için denize atladığı ve gözden kaybolduğu öğrenildi.

        Sabokbar'ın kız arkadaşının ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldığı belirtildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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