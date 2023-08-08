Kivi fidanı ne zaman dikilir, nasıl yetiştirilir? Kivi fidanı ne kadar sürede meyve verir?
Sağlık dolu bir meyve olan kivi, yemyeşil yaprakları ve parlak kahverengi kabuklarıyla bahçenize estetik bir dokunuş katabilir. Bu egzotik meyvenin fidanını ne zaman ve nasıl yetiştireceğinizi öğrenmek, bahçenizde farklı bir deneyim yaşamanızı sağlar. Kivi fidanı ne zaman dikilir? Kivi fidanı nasıl yetiştirilir? İşte kivi fidanı hakkında tüm bilinmeyenler…
Kivi, Doğu Asya'da yetişen bir meyve türüdür. Yeşil etli ve kahverengi kabuklu bu meyve, vitamin ve mineral bakımından zengin olup sağlıklı bir diyetin parçası olabilir. Kivi yetiştirmek, özellikle de sabırlıysanız ve çevrenizde farklı bir bitki türü görmekten hoşlanıyorsanız, harika bir seçenek olabilir. Ancak kivi fidanının bakımı, belirli bir bilgi ve özen gerektirir. İşte bu yazımızda kivi fidanının nasıl yetiştirileceği, ne zaman ve hangi ay dikileceği, kaç günde bir sulanacağı gibi konular hakkında kapsamlı bir rehber hazırladık.
Kivi Fidanı Genel Özellikleri
Kivi, Actinidiaceae familyasına ait anavatanı Doğu Asya olan asma benzeri odunsu ve tırmanıcı bir bitkidir. Kivi fidanı diğer özellikleri ise şöyledir:
Kivi Fidanı Ne Zaman Dikilir?
Kivi fidanı açık köklü fidanlar tercih edilecekse sonbaharın sonundan ilkbaharın ortalarına kadar dikilebilir. Diğer yandan kapalı kök fidanlar tercih edilecekse yılın 12 ayı dikilebilir.
Kivi Fidanı Nasıl Yetiştirilir?
Kivi fidanı özel iklim ve toprak istekleri olan bir bitkidir. Bu sebeple kivi fidanı yetiştirmek için birtakım bilgilere ihtiyaç vardır. İşte adım adım kivi yetiştiriciliği:
Kivi Fidanı Kaç Günde Bir Sulanır?
Kivi ağaçları düzenli sulama gerektirir, özellikle yaz aylarında. Genellikle haftada bir sulama yeterlidir, ancak hava sıcak ve kuruysa, daha sık sulama gerekebilir. Ağacın altındaki toprağın sürekli nemli olmasını sağlamalısınız.
Kivi Fidanı Ne Kadar Sürede Meyve Verir?
Kivi ağaçları genellikle diktikten sonra 4-5 yıl içinde meyve vermeye başlar. Ancak bu süre, ağacın bakımına, iklim koşullarına ve çeşitli diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Ayrıca, kivi ağaçları iki evciklidir, yani meyve veren (dişi) ve polen sağlayan (erkek) ağaçlara ihtiyaç vardır. Genellikle bir erkek ağaç, etrafında yer alan beş ila sekiz dişi ağaca polen sağlar. Bu nedenle, meyve alabilmek için genellikle birden fazla ağaç dikmek gereklidir.
Kivi Fidanı Hangi Ay Dikilir?
Kivi fidanı dikimi açık kök yapısındaki fidanlar için Kasım ayının başından Nisan ayının son haftalarına kadar olan zamandır. Öte yandan kapalı yani tüplü fidanlar 12 ay boyunca dikilebilir.