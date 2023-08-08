Kiraz Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Kiraz Fidanı Ne Kadar Sürede Meyve Verir?

Kiraz Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Kiraz Fidanı Ne Kadar Sürede Meyve Verir?

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Kiraz fidanı yetiştirmek doğru bakım ve tekniklerle aslında hiç de zor olmayan bir süreçtir. Sağlıklı bir kiraz ağacı yetiştirmenin temel göstergesi fidanın sağlıklı ve güçlü olmasıdır. İşte bu yazımızda kiraz fidanının genel özelliklerinden dikim zamanına, sulama sıklığından meyve verme süresine kadar her aşamayı detaylı bir şekilde ele alacağız. Bu rehber aracılığıyla isteyen herkes kolaylıkla kiraz fidanı yetiştirebilecek.

Kiraz Fidanı Genel Özellikleri

Kiraz, Rosaceae ailesine ait bir ağaç türüdür. Kiraz ağaçları doğru bakım yöntemleriyle 4 ila 10 metre arasında bir yüksekliğe ulaşabilir. Bu ağaç ilkbaharda çiçeklenir. Kiraz ağaçlarının çiçekleri genellikle beyaz veya pembe tonlarda olup, hoş bir görünüm sağlar. Tatlı ve ekşi olmak üzere genel iki ana türü bulunur. Kiraz ağacı yaprakları oval şekillidir ve kenarları hafif dişli olabilir.

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Kiraz Fidanı Ne Zaman Dikilir?

Kiraz fidanlarını dikmek için en uygun dönem genellikle kış aylarıdır. Ancak bunun yanında erken ilkbaharda da kiraz fidanı dikilebilir. Elbette bulunulan bölgenin toprak ve iklim şartlarına bağlı olarak bu zaman değişebilir.

Kiraz Fidanı Nasıl Yetiştirilir?

Kiraz ağaçlarını yetiştirmek, özellikle sabırlı ve özenli bir bakım gerektirir. İşte adım adım bir rehber:

Toprak ve Konum Seçimi: Kiraz fidanlarının iyi drenajlı bir toprakta yetişmesi gereklidir. Ayrıca, ağaçların genellikle tam güneş ışığına ihtiyacı vardır. Kiraz ağaçları, hava sirkülasyonunu engelleyecek binaların veya diğer ağaçların uzağında olmalıdır.

Fidan Dikimi: İdeal dikim zamanı, genellikle ilkbaharın başı veya sonbahardır. Fidanı dikerken, köklerini serbest bırakacak kadar derin bir delik açılmalıdır. Fidanın kökleri deliğin genişliğinden biraz daha geniş olmalıdır.

Sulama: Kiraz fidanları, ilk birkaç yıl boyunca düzenli sulama gerektirir.

Budama: Kiraz ağaçları, genellikle dikimden sonraki ilkbaharın sonunda veya yazın başında budanmalıdır. Budama, ağacın sağlıklı büyümesini teşvik eder ve fazla dalların ağacın genel sağlığı üzerindeki stresini azaltır.

Hastalık ve Zararlılarla Mücadele: Kiraz ağaçları, çeşitli hastalıklar ve zararlılara karşı hassastır. Bunlar arasında leke hastalığı, monilya çürüklüğü ve kiraz sineği bulunur. Bu hastalıklar ve zararlılarla mücadele, ağacın sağlığını korumak için önemlidir.

Hasat: Kirazlar genellikle yaz aylarında olgunlaşır. Meyveler tamamen olgunlaştığında, hafif bir çekme hareketiyle kolayca ağaçtan alınabilir.

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta bulunmaktadır. Kiraz ağaçlarının birçok çeşidi, tozlaşma için başka bir kiraz ağacının varlığına ihtiyaç duyar, bu yüzden genellikle birden fazla ağaç dikmek en iyisidir.

Kiraz Fidanı Kaç Günde Bir Sulanır?

Kiraz fidanı genellikle derin ve düzenli sulamayı tercih eder. Özellikle yeni dikilmiş fidanlarda sulama oldukça hayatidir. Fidanının sağlıklı gelişebilmesi için haftada bir kez sulanmalıdır. Ancak hava koşullarına bağlı olarak sulama sıklığı değişebilir.

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Kiraz Fidanı Ne Kadar Sürede Meyve Verir?

Kiraz fidanının meyve vermesi biraz zaman alabilmektedir. Genellikle bu süre 3 ila 7 yıl arasında değişir. Ancak bu süre, fidanın dikildiği toprak, iklim koşulları ve bakım kalitesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kiraz Fidanı Hangi Ay Dikilir?

Kiraz fidanı dikiminden önce köklerde herhangi bir hasar varsa önce onların temizlenmesi gerekir. Dikime hazır olan kiraz fidanı için ideal aralık Aralık-Ocak aylarıdır. Önemli bir nokta ise kiraz fidanı ilkbahar mevsiminde ağaçlara su yürümesi başlayana kadar ekilmelidir.

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