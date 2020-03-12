"BU ARALAR ÇOK KONUŞTUM"

Tatlıtuğ, muhabirlerin koronavirüs ile ilgili sorusuna "Bu aralar çok konuştum. Başka zaman daha rahat bir yerde konuşalım. Olur mu?" şeklinde yanıt verdikten sonra aracına binerek oradan ayrıldı.