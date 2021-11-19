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Kıvanç Tatlıtuğ'dan ilk sözler: Çok güzel bir duygu! Baba oluyor - Magazin haberleri

Kıvanç Tatlıtuğ'dan ilk sözler: Çok güzel bir duygu

2016 yılında dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor. Konuyla ilgili duygularını dile getiren Tatlıtuğ, "Çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin" açıklamasını yaptı

19.11.2021 - 16:06 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stilist Başak Dizer, 5 yıl önce Fransa'da nikah masasına oturmuştu. Sade bir törenle Paris'te hayatlarını birleştiren çift, bebek heyecanı yaşıyor.

  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; İlk kez baba olmanın mutluluğunu tadan ünlü oyuncu, önceki akşam Taksim'deki bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı. Keyifli halleriyle dikkat çeken Tatlıtuğ, muhabirlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

  • KIVANÇ'TAN İLK SÖZLER: ÇOK GÜZEL BİR DUYGU

    İlk baba olacağını duyduğu andaki duygularını dile getiren Tatlıtuğ, "Çok güzel bir duygu, çok mutluyum. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Süreci biz de gözlemliyoruz, gözlemleyerek öğreniyoruz." şeklinde konuştu.

  • "HENÜZ İSİM DÜŞÜNMEDİK"

    Bebeklerine isim düşünmediklerini de ifade eden Kıvanç Tatlıtuğ, "Biz isim düşünmedik henüz, cinsiyet konusunda da... Sağlıklısı hangisi olacaksa, o olsun." dedi.

  • HAZİRAN AYINDA YALANLAMIŞTI

    Başak Dizer'in geçtiğimiz haziran ayında hamile olduğu iddia edilmişti. Dizer, bir arkadaşının kendisini tebrik ettiği Instagram paylaşımına cevap vererek, hamilelik iddiasını yalanlamıştı. Arkadaşına özel mesaj gönderen Başak Dizer Tatlıtuğ, "Hamile değilim. Her sene düzenli olarak yapılan yanlış haber." demişti.

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