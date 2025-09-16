KISKANMAK DİZİ KARAKTERLERİ

Seniha Paşazade - Özgü Namal

Annesi tarafından hep değersiz görüldü, abisi Halit’in gölgesinde büyüdü. Başarılı olsa da hiçbir zaman sevgi göremedi. Şimdi yılların öfkesiyle zekâsını intikam için kullanmaya hazır.

Nüzhet Erden - Selahattin Paşalı

Sahnenin ışığı altında parlayan genç bir müzisyen… Geçmişinin izlerini taşıyan, hem tutkulu hem de dengesiz yanlarıyla çevresindekileri kimi zaman büyüleyen, kimi zaman da hayal kırıklığına uğratan bir karakter.