Yeni yılın başlamasıyla birlikte çalışanlar ve işverenler "Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?" ve "İşten çıkarma yasağı ne zaman uzatıldı?" sorularının cevabını merak edip araştırıyor.

Peki, işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? İşte, merak edilen soruların cevabı ve kısa çalışma ödeneği son tarihi...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI

Salgın nedeniyle iş kanununa eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı. Yasağa paralel olarak işverene işçisini ücretsiz izne çıkarma yetkisi de 17 Mart'a kadar uzatıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN KADAR UZATILDI?

İşten çıkarma yasağı 17 Mart'a kadar uzatılırken kısa çalışma ödeneği yani nakdi ücret desteği ise Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte 28 Şubat'a kadar uzatıldı.