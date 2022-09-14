Kış testi için Arjantin'e gitti

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Gelecek yıl satışa çıkması planlanan yerli otomobil Togg'un test sürüşleri devam ediyor. Togg'un twitter hesabından yapılan paylaşımda otomobilin kış testlerinin devamı için Turkish Cargo ile Güney Kutbu’na en yakın nokta olan Arjantin'in Ushuaia kentindeki akredite test merkezine taşındığı kaydedildi.