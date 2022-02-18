Kırsal kalkınmada hedef 200 bin istihdam

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Kırsal Kalkınma Programı ile sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması, üretici birlikleri ve aile işletmelerinin üretim kapasitesinin ve kırsal iş gücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi amaçlanıyor. Yoksullukla mücadelenin yanı sıra kırsal toplumun düzenli ve yeterli gelir imkanlarına kavuşturularak refah düzeyinin artırılması, nüfusun kırsalda tutundurulması hedefler arasında bulunuyor.
Projeyle doğal kaynaklar ve çevrenin korunması da dikkate alınarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarım-sanayi entegrasyonunun geliştirilmesine katkı sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi sağlanacak. Tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi için faaliyetler yürütülmesi planlanıyor.
Program çerçevesinde sağlanan kalkınma destekleriyle yapılan yatırımlar sayesinde kırsalda istihdamın bu yıl sonuna kadar 200 bini geçmesi öngörülüyor. 2023'te 209 bin 500'ü aşarak 210 bine yaklaşması beklenen istihdamın, 2024'te 217 bine ulaştırılması hedefleniyor.
KIRSAL KALKINMAYA YÖNELİK DİĞER FAALİYETLER
Kırsal Kalkınma Programı kapsamında üreticilere çeşitli konularda kurslar verilmesi planlanıyor. Sadece 2022'de 16 bin 500 çiftçinin bu kurslara katılması, yıllık sayının 2024'te 18 bin 500'e ulaşması öngörülüyor. El sanatları eğitim merkezi müdürlüklerinde açılan kurs sayısının ise bu yıl 650'ye, 2024'te 890'a ulaşması hedefleniyor.
Bu yıl bir tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinin faaliyete geçirilmesi planlar arasında bulunuyor. 2024'e kadar ikinci bölgenin de oluşturulması bekleniyor. Kadın çiftçilere yönelik gerçekleştirilen proje sayısının toplamda bu dönemde 200'den 270'e çıkması amaçlanıyor.
Kırsal kalkınma desteklemeleri kapsamında bu yıl, gelecek yıl ve 2024'te 2'şer bin tesis kurulması ve toplamda üç yılda 6 bin tesis inşası planlanıyor. Tarımsal danışmanlık hizmeti alan işletme sayısının toplamda bu yıl 271 bine, 2024'te ise 451 bine yükselmesi öngörülüyor.
Bilecik, Düzce, Elazığ, Silifke-Mersin, Kastamonu ve Sivas'ta bulunan el sanatları eğitim merkezi müdürlüklerinde, ağaç oymacılığı, taş ve gümüş işlemeciliği, halı-kilim ve bez dokumacılığı ile konfeksiyon gibi konularda uzun süreli kurslar düzenleniyor.
Kadın çiftçilerin istihdam edilebilmesi, girişimcilik kapasitelerinin artırılması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması amacıyla çeşitli programlardan oluşan Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi ile muhtelif illerde Kız Kardeşim Projesi devam ediyor. Üreticilerin coğrafi işaret konusunda bilgilendirilmesi yanında ürünlerini pazarlama olanaklarının artırılmasına yönelik de çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor.
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