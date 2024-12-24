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        Haberler Yemek Yapma Tatlı Tarifleri Kırmızı kadife kurabiye ile tatlı bir molaya hazır olun! 2024'ün favori lezzetlerinden Red Velvet kurabiye nasıl yapılır?

        Kırmızı kadife kurabiye ile tatlı bir molaya hazır olun! Red Velvet kurabiye nasıl yapılır?

        Yeni bir tat keşfetmek isteyenler için eşsiz bir önerimiz var: Red Velvet kurabiye! Görüntüsüyle göz alıcı, tadıyla unutulmaz bu kurabiyeler hem evde kolayca hazırlanabilir hem de misafirlerinizi şaşırtır. İşte detaylı tarifimiz!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 16:46 Güncelleme: 24.12.2024 - 16:46
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        • 1

          Tatlı krizlerinize şık ve lezzetli bir çözüm arıyorsanız, Red Velvet kurabiyeler tam size göre! Kırmızı kadifemsi dokusuyla hem gözlere hem de damaklara hitap eden bu eşsiz tatlı, çay saatlerinize veya özel anlarınıza mükemmel bir dokunuş katacak. Üstelik yapımı da sandığınızdan çok daha kolay!

        • 2

          MALZEMELER: KURABİYE HAMURU

          100 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

          1 su bardağı toz şeker

          1 adet büyük boy yumurta

          1 tatlı kaşığı vanilin

          1 yemek kaşığı kırmızı gıda boyası

          2 su bardağı un

          2 yemek kaşığı kakao

          1 çay kaşığı kabartma tozu

          1 çay kaşığı tuz

        • 3

          DOLGUSU İÇİN

          100 gram krem peynir (oda sıcaklığında)

          2 yemek kaşığı pudra şekeri

          1 çay kaşığı vanilin

        • 4

          HAZIRLANIŞI: DOLGUYU HAZIRLAYIN

          Bir karıştırma kabında krem peyniri, pudra şekerini ve vanilini iyice çırpın. Karışım pürüzsüz ve kremamsı bir kıvam almalı.

          Hazırladığınız dolguyu streç filme sararak küçük toplar şeklinde dondurucuya kaldırın. Yaklaşık 30 dakika boyunca donmasını bekleyin.

        • 5

          KURABİYE HAMURUNU HAZIRLAYIN

          Tereyağı ve toz şekeri bir karıştırma kabında çırpın. Karışım kremamsı bir kıvam alana kadar çırpmaya devam edin.

          Yumurta ve vanilini ekleyin. Daha sonra kırmızı gıda boyasını ekleyerek tüm malzemeleri homojen hale gelene kadar karıştırın.

        • 6

          Un, kakao, kabartma tozu ve tuzu eleyerek karışıma ekleyin. Tüm malzemeler birleşene kadar yoğurun. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde etmelisiniz.

        • 7

          KURABİYELERİ ŞEKİLLENDİRİN

          Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avuç içinde yuvarlayın.

          Hamuru düzleştirerek ortasına bir parça donmuş dolgu koyun. Hamurun kenarlarını kapatarak dolguyu tamamen örtün ve top haline getirin.

        • 8

          PİŞİRMEYE GEÇİN

          Kurabiyeleri yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı şekilde yerleştirin.

          Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 10-12 dakika kadar pişirin. Fırından çıktıklarında yumuşak olacaklardır, bu yüzden soğumaları için tepside bir süre bekletin.

        • 9

          Red Velvet kurabiyeleriniz artık servise hazır! Üzerine pudra şekeri serperek ya da sade şekilde sunabilirsiniz. Görüntüsü kadar tadıyla da herkesin beğenisini kazanacak!

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