Kırkpınar ve Kakava Şenlikleri "sembolik" düzenlenecek - EDİRNE

AA

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı ilk günden beri caddeye mümkün olduğunca az vatandaşın girmesi için Valilikle beraber çaba gösterdiklerini söyledi.Caddedeki insan yoğunluğunu azalttıklarını, dükkanların birçoğunun kapandığını belirten Gürkan, ancak vatandaşların alışkanlıkları ve havaların da düzelmesiyle hiçbir işleri yokken de caddeye geldiklerini ifade etti.

Bu nedenle aralıkta başladıkları altyapı çalışmalarına Saraçlar Caddesi'ni de eklediklerini aktaran Gürkan, "Edirne'de sokağa çıkma yasağı ilan edilmediği için 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara bir yaptırım söz konusu olamıyor. Ancak nazik bir şekilde uyararak onları sokağa çıkmaktan vazgeçirmeye çalışıyoruz." dedi.

Gürkan, buna rağmen vatandaşların sokağa çıkmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Biz de bir taşla iki kuş vurma misali hem sirkülasyon azalmışken 'bu şehrin en işlek caddesinin altyapısını bitirelim' dedik, hem de 'altyapıya başlayarak Saraçlar Caddesi'ni girilmez hale getirelim ki vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça bu caddeye gelmesinler, burada toplanmasınlar ve temas riskini azaltalım' dedik." ifadelerini kullandı.Gürkan, koronavirüsle mücadelede 250 binden fazla maske, 100 bine yakın eldiven, 15 bine yakın kolonya dağıttıklarını, apartman ve siteleri düzenli olarak dezenfekte ettiklerini belirtti.

- "Edirne İmece" uygulaması

Gürkan, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılması amacıyla "Edirne İmece" uygulamasını hayata geçirdiklerini dile getirdi.Uygulamanın ios ve android tabanlı telefonlara indirilebildiğini anlatan Gürkan, şöyle devam etti:

"Dinimizin de bize emrettiği gibi 'veren elin alan eli görmediği' bir sistem bu. Nakdi bağış yok. Vatandaşlarımız cep telefonlarına bu uygulamayı indirerek bağışlarını yapabilirler. Bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız gıda, kitap, kırtasiye, oyuncak veya hijyen malzemesi bağışlayabilir. Yardım almak isteyen vatandaşlarımız da uygulama üzerinden başvuru yaparak bize ulaşabilirler. Üç günde 6 bin vatandaşımız bu uygulamayı indirdi. Daha da artacağını düşünüyorum."

- Kırkpınar sembolik de olsa yapılacak

Gürkan, 658 yıldır kesintisiz yapılan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin bu yıl sembolik de olsa yapılacağını ifade etti.Kırkpınar'ın 658 yıldır her ortamda devam ettiğini anlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Dünyada olimpiyatların kesintisi var ama Kırkpınar'ın yok. Bu yıl 659. kez 29 Haziran-5 Temmuz'da yapacaktık. O tarihe kadar krizin biteceğini öngörüyoruz ama bitmezse 31 Aralık'a kadar zamanımız var. Sembolik de olsa, Kırkpınar'ı iki pehlivanla da olsa güvenlik tedbirlerini alarak yapmak niyetindeyiz. 658 yıllık bir geleneğin sürekliliğini sağlamak da görevlerimizden biri ama sağlık ve hijyen koşullarına azami dikkat ederek."

- Kakava ateşi sosyal mesafeyle yanacak

Gürkan, bazı festivallerin ertelendiğini, ancak 1400 yıldır 5 Mayıs'ta yapılan Kakava Şenliklerinin ertelenmesinin söz konusu olmadığını belirtti.Kakava ateşini yakmayı planladıklarını vurgulayan Gürkan, "5 Mayıs'ta sosyal mesafeyi de dikkate alarak sadece ben, Sayın Valimize arz edeceğim katılırsa o ve bir de Romanları temsilen çeribaşı arkadaşımızı alacağız, ateşi ikimiz ya da üçümüz yakarak Kakava geleneğini sembolik de olsa devam ettirmiş olacağız. Sosyal mesafeli bir ateş yanacak. Sağlığı koruyarak geleneklerimizi sürdüreceğiz." dedi.