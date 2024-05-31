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        Haberler Gündem Güncel Kırıkkale'de 22 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

        Kırıkkale'de 22 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

        Kırıkkale'de dün minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 22 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 10:06 Güncelleme: 31.05.2024 - 10:15
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        Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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        Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 22 kişinin yaralandığı kazanın, KGYS tarafından kaydedilen görüntüsünü paylaştı.

        Görüntüde, Kırşehir-Kırıkkale istikametinde seyreden otomobilin Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'na geldiği sırada karşı istikametten gelen minibüsle çarpışması ve minibüsün yol kenarındaki su kanalına devrilmesi yer alıyor.

        NE OLMUŞTU?

        Kırıkkale'de dün minibüs ile otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'nda çarpıştı.

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        Kazada 22 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Bir süre trafiğe kapanan kara yolunun Kırşehir istikameti, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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        #Kırıkkale
        #Kaza
        #kamera
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