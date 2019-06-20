20 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kirazın geçen yıl 10-15 gün erken olgunlaştığını anımsattı.
Yazgan, bu durumun getirdiği olumsuzlukları bölgesel olarak yaşadıklarını belirterek, özellikle yağışlar nedeniyle kaliteyle ilgili fazla problem yaşadıklarını kaydetti.
Kirazın bu yıl tam mevsiminde olgunlaştığını ve şu ana kadar fazla sıkıntı görülmediğini anlatan Yazgan, şöyle konuştu:
"Hava şartları, yağışlar, güneş, hepsi kiraz için çok olumlu geçti. Umarız bundan sonraki dönemde de karşılaşmayız. Bu yıl itibarıyla kirazdaki meyve tutumu çok iyi, kalitede de herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Dönem olarak da gayet düzenli gidiyor. Böyle giderse üretim dönemimiz geç dönemlere yayılabilecek. Sezonu ağustosun ilk haftalarına kadar uzatma şansımız olabilecek gibi bir beklenti içindeyiz. Eğer böyle devam ederse Türk kirazının Avrupa marketlerindeki gücü biraz daha baskın hale gelebilecek."
Yazgan, Türk kirazının Avrupa marketlerinde baskın ürün olmasının birçok ülkede büyük özen yarattığını vurgulayarak, "Yunanistan, İspanya ve İtalya gibi ülkeler de kiraz üretimine başladı ama Türkiye'nin coğrafya avantajı da var. Türkiye uzun dönem pazara ürün sunabildiği için bu ülkelerin bize rakip olacağını düşünmüyoruz. Avrupalı marketler uzun süreli üretimin olduğu ülkelerle çalışmayı tercih ediyorlar." dedi.
"DÜNYADA 'TÜRK KİRAZI' ADIYLA ANILMASI GURUR KAYNAĞI"
Türk kirazının dünyada büyük ilgi gördüğünün altını çizen Yazgan, şunları kaydetti:
"Dünyada 'Türk kirazı' adıyla anılıyor. Kirazın ülkesel bazlı anılması bizler için gurur kaynağı. Bu eserin yaratılmasında üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın büyük katkısı oldu. Türkiye'nin geçen yıl kiraz ihracatı 76 bin ton civarında gerçekleşti. İhracatçı arkadaşlarımız biraz daha agresif bir satış stratejisi izlerse bu rakamı çok daha yukarıya taşırız diye düşünüyorum. Mevsimsel sıkıntıları yaşamazsak başarabiliriz."
Türkiye'nin kiraz ihracatında tüm zamanların rekorunu 2016'da 78 bin tonla kırdığını anımsatan Yazgan, bu yıl 2016 dış satımını yakalamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.
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