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        Haberler Gündem Güncel Kira zammı cinayetinde son dakika korkunç ayrıntılar: 16 yıllık kiracısına 7 kez ateş etti! - Güncel haberler

        Korkunç cinayette yeni detaylar! 16 yıllık kiracısına 7 kez ateş etti

        İstanbul Gaziosmanpaşa'da kira zammı nedeniyle çıkan kavgada 16 yıllık kiracısı Hüseyin Asar'a kurşun yağdıran Ertuğrul Öztunç hakkında iddianame hazırlandı. Açılan davada cani ev sahibinin Asar'a 7 kez ateş ettiği ve kayıplara karıştıktan 3 gün sonra da polise teslim olduğu belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 10:18 Güncelleme: 01.02.2024 - 10:25
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        16 yıllık kiracısına 7 kez ateş etti!
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        Gaziosmanpaşa'da 16 yıllık kiracısı Hüseyin Asar'ı kira zammı nedeniyle çıkan tartışmada öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ertuğrul Öztunç hakkında açılan soruşturma tamamlandı.

        DHA'nın haberine göre hazırlanan iddianamede Öztunç'un 'kasten öldürme' ile 'ruhsatsız silah bulundurmak ve taşımak' suçundan müebbet ve 3 yıla kadar hapsi istendi.

        KURŞUN YAĞDIRIP KAYIPLARA KARIŞTI

        Gaziosmanpaşa'da 16 yıllık kiracısını çocuğunun gözünün önünde silahla vurarak öldüren Ertuğrul Öztunç hakkında müebbet ve 3 yıla kadar hapsi istendi. Cinayetle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, öldürülen Hüseyin Asar'ın şüpheli Ertuğrul Öztunç'a ait dairede 16 yıldır kiracı olarak kaldığı belirtildi. İddianamede, ikilinin kira ücreti ve dairenin tahliyesi konusunda anlaşmazlıklar nedeniyle zaman zaman tartıştıkları, 18 Temmuz 2023 tarihinde de Hüseyin Asar ve Ertuğrul Öztunç arasında kira zammı nedeniyle tartışma çıktığı, Öztunç'un yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla Asar'a 7 el ateş ederek yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtığı belirtildi. Hüseyin Asar'ın yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğinin anlatıldığı iddianamede, şüpheli Öztunç'un olaydan 3 gün sonra silahıyla birlikte polis merkezine giderek teslim olduğu anlatıldı.

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        ADLİ TIP KURULU RAPORUNDA MERMİLERDEN BİRİNİN ÖLÜMCÜL NİTELİKTE OLDUĞU BELİRTİLDİ

        İddianamede, Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi'nin hazırladığı rapora da yer verildi. Raporda, Hüseyin Asar'ın vücudunda 3 adet ateşli silah yarasının tespit edildiği, bunlardan birinin öldürücü nitelikte olduğu, diğer kurşunların ise öldürücü nitelikte olmadığı belirtildi. Otopsi raporunda Asar'ın ölüm nedeninin silahla yaralanmaya bağlı iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama olduğu bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda olay yerinde bulunan mermi kovanlarının, Öztunç'un teslim olduğunda yanında bulunan silahtan çıktığı aktarıldı.

        KİRACISINI ÖLDÜREN EV SAHİBİNE 2 SUÇTAN MÜEBBET VE 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

        Hazırlanan iddianamede, şüpheli Ertuğrul Öztunç'un maktul Hüseyin Asar'ı silahla öldürücü mesafeden ölümcül bölgelerine ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'ruhsatsız silah bulundurmak ve taşımak' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede Öztunç için 2 suçtan toplamda müebbet ve 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede mahkemece kabul edildi. İlerleyen günlerde şüpheli Ertuğrul Öztunç'un yargılanmasına başlanacak.

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