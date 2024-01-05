Konut ve iş yerleri için kira artış oranı belli oldu! İş yerlerine en fazla yüzde kaç zam yapılabilir?
Konut (ev) ve iş yeri kira artış oranı belli oldu. TÜİK tarafından 2023 yılının son enflasyon verilerinin açıklanmasıyla iş yeri ve konutlara yapılabilecek zam oranları da netleşti. Peki, iş yeri ve konut kirasına en fazla yüzde kaç zam yapılabilir? İşte, detaylar...
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Birçok işveren 2024 yılında iş yeri kira artış oranının ne olacağını merak ediyordu. 2022 yılında konut kira artış oranlarına getirilen yüzde 25'lik sınırlandırma; iş yeri olarak sayılan mülkler için geçerli değildi. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 2024 yılında iş yerlerine yapılabilecek tavan zam oranı da netleşti. İşte, detaylar...
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2024 OCAK AYI İŞ YERİ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?
Kira zam oranı on iki aylık ortalamalara göre belirleniyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından 3 Ocak'ta açıklanmasının ardından netleşti. 12 aylık ortalamaya göre iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 53,86 olarak gerçekleşti.
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KONUT KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 25 İLE SINIRLANDIRILMIŞTI
TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti.
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KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRI DEVAM EDİYOR MU?
Kirada yüzde 25 zam sınırlaması bu sene de uygulanmaya devam ediyor. Yeni bir karar alınmadığı takdirde düzenleme 1 Temmuz 2024 tarihine kadar sürecek.
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2024 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
KONUT ÖRNEK HESAP
Mevcut Kira Bedeli: 5.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 1.250 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 6.250 TL