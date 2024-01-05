2024 OCAK AYI İŞ YERİ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Kira zam oranı on iki aylık ortalamalara göre belirleniyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından 3 Ocak'ta açıklanmasının ardından netleşti. 12 aylık ortalamaya göre iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 53,86 olarak gerçekleşti.